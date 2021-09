Holzheim

Autofahrer aufgepasst: Auch in Holzheim wird demnächst geblitzt

Auch in Holzheimer Tempo-30-Zonen könnte künftig häufiger geblitzt werden.

Plus Der Gemeinderat Holzheim beschließt, der Kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) im Landkreis Neu-Ulm beizutreten. Einige Räte sind allerdings skeptisch.

Von Willi Baur

Neben den sieben bisherigen Mitgliedskommunen will auch Holzheim der Kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) im Landkreis Neu-Ulm beitreten. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung ungeachtet einer gewissen Skepsis am Ratstisch beschlossen. Vier der anwesenden elf Ratsmitglieder stimmten denn auch gegen den Beitritt, der zum kommenden Jahr wirksam werden soll.

