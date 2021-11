Bürgerversammlung in Holzheim wird wegen Corona abgesagt

Die für 24. November vorgesehene Bürgerversammlung in der Schulturnhalle ist abgesagt worden. Grund sind die hohen Infektionszahlen.

Die Bürgerversammlung für Holzheim sollte eigentlich am Mittwoch, 24. November, in der Schulturnhalle stattfinden. Aufgrund der derzeitigen Corona-Entwicklungen und der hohen Infektionszahlen muss die Versammlung aber erneut auf einen späteren Termin verschoben werden. Das teilte Bürgermeister Thomas Hartmann mit.

Gemeinde Holzheim veröffentlicht einen Bericht des Bürgermeisters



Die Verwaltung wird auf der Homepage der Gemeinde (www.holzheim-nu.de) zum 1. Dezember einen Bericht des Bürgermeisters und einen Ausblick auf kommende Projekte, Investitionen und Vorhaben veröffentlichen. Die bis zu diesem Zeitpunkt eingereichten Anträge und Anregungen und die dazugehörigen Antworten und Erläuterungen wird die Gemeinde ebenfalls auf der Homepage der Gemeinde einstellen. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die entsprechenden Anträge per E-Mail an info@holzheim-nu.de oder per Post an die Gemeindeverwaltung (Kirchstraße 14, 89291 Holzheim) zu richten.

Sobald das Infektionsgeschehen die Durchführung öffentlicher Versammlungen wieder zulasse, werde die Versammlung in Präsenz einberufen, teilte die Gemeinde mit. (AZ)