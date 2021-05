Das "Armenhaus" in Holzheim wird abgerissen

Das früher im Volksmund als „Armenhaus“ bezeichnete Gebäude an der Steinheimer Straße kommt weg.

Das kleinste der drei gemeindeeigenen Mehrfamilienhäuser soll demnächst abgebrochen werden. Das früher im Volksmund als „Armenhaus“ bezeichnete Gebäude an der Steinheimer Straße ist schon seit geraumer Zeit nicht mehr bewohnt. Die Abrissarbeiten hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung an ein Unternehmen der Region vergeben. Die Kosten samt Entsorgung des Bauschutts belaufen sich auf rund 23.000 Euro.

Das Haus in Holzheim ist baufällig

„Das Haus ist baufällig und kann nicht mehr saniert werden“, erklärte Bürgermeister Thomas Hartmann dem Gremium. Bauamtsleiter Alexander Gehr zufolge sollen auch die beiden Einzelgaragen neben dem eineinhalbgeschossigen Haus abgebrochen werden.

Nach den Abrissarbeiten soll auf dem Grundstück eine Rasenfläche angelegt werden. Über die künftige Nutzung des Areals ist noch nicht entschieden. Dem Vernehmen nach plant die Kommune hier wieder ein Mehrfamilienhaus. Mittel dafür sind allerdings in dem in der gleichen Sitzung beschlossenen Finanzplan bis zum Jahr 2024 nicht ausgewiesen.

