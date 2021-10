Holzheim

vor 16 Min.

Der erste Bagger im neuen Baugebiet in Holzheim ist angerollt

Plus Im neuen Baugebiet an der Leibi in Holzheim wird bereits gebaggert. Gearbeitet wird jedoch zunächst am Leibiweg.

Von Willi Baur

Seit einigen Tagen wird gebaggert im neuen Baugebiet an der Leibi. Das schwere Gerät arbeitet jedoch nicht an der Erschließung des geplanten Wohngebietes mit seiner langen Vorgeschichte. Vielmehr entsteht am Ortsrand zunächst ein provisorischer Parkplatz für die Anlieger des hier endenden Leibiweges, mit dessen Sanierung in der kommenden Woche begonnen werden soll.

