Eine Ampel soll die Sportheim-Kreuzung in Holzheim entschärfen

Plus Eine Ampel soll für mehr Sicherheit beim Sportheim sorgen. Das ist eines der Ergebnisse einer Verkehrsschau in Holzheim.

Könnte eine Ampelanlage die unfallträchtige Kreuzung beim TSV-Sportheim entschärfen? Für diese Lösung hatte jedenfalls eine Unfallkommission bei der kürzlichen Verkehrsschau plädiert. Demnach hat sich die Situation dort zwar aufgrund verschiedener Maßnahmen verbessert, unter anderem durch die vor zwei Jahren platzierten Stoppschilder, aber es sei auch danach immer wieder zu Unfällen gekommen.