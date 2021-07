Hobby-Schauspieler aus Leidenschaft: Martin Ott aus Holzheim ist tot

Plus Er war hilfsbereit und humorvoll. Martin Ott zählte seit vielen Jahren zur Holzheimer Theatergruppe Lampenfieber. Er wurde nur 53 Jahre alt.

Die Theatergruppe "Lampenfieber" des TSV Holzheim trauert um ihr langjähriges Mitglied Martin Ott. Seit rund einem Vierteljahrhundert zählte der Ur-Holzheimer zum Ensemble der Laienspielgruppe, glänzte mit seiner Darstellungskunst in unterschiedlichsten Rollen vom gewitzten Bauern über einen verschlagenen Dorfgastwirt bis zum ganz speziellen Geistlichen.