Holzheim

vor 33 Min.

Holzheim gibt 30.000 Euro für neue Geräte auf Spielplätzen aus

Auf dem Spielplatz an der Hirbishofer Straße in Holzheim sollen teilweise in die Jahre gekommene Geräte durch neue ersetzt werden.

Plus Spielgeräte an der Hirbishofer Straße und bei der Sporthalle sind in die Jahre gekommen. Das wird Holzheim für diese Spielplätze neu anschaffen.

Von Willi Baur

Rund 30.000 Euro hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung für die Beschaffung neuer Geräte auf zwei Spielplätzen bewilligt. Zwei Drittel davon entfallen auf den Platz an der Hirbishofer Straße. "Hier sind die Spielgeräte teilweise in die Jahre gekommen", hatte die Verwaltung in der Begründung ihres Antrags festgestellt. Sie sollen nun durch neue zeitgemäße Modelle ersetzt werden. Vorgesehen ist neben einem Turmspielgerät samt Rampe auch ein Balancierparcours. Die Hauptkonstruktionen bestehen der Beschreibung zufolge aus farblasierten Robinienhölzern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .