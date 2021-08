Holzheim

Jetzt beginnt der Endspurt für die Kanalsanierung in Holzheim

In Holzheim steht der nächste Abschnitt der Kanalsanierung an.

Plus Fremdwasser im Kanalnetz sorgt für Handlungsbedarf in Holzheim. Dafür muss die Gemeinde wohl tiefer in die Tasche greifen als geplant.

Von Willi Baur

Mit einem sechsten Bauabschnitt soll im nächsten Frühjahr die Sanierung des örtlichen Kanalnetzes abgeschlossen werden. Darauf hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung verständigt und schon mal das Ulmer Ingenieurbüro SAG mit den Vorbereitungen beauftragt.

