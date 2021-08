Knifflige Bauanträge in Holzheim: Einer wird abgelehnt, der andere genehmigt

Plus Über zwei geplante Neubauten hat der Gemeinderat Holzheim entschieden. Beide Anträge kollidierten mit dem Bebauungsplan, doch nur einer wurde abgelehnt.

Höchst unterschiedlich beurteilt hat der Gemeinderat Holzheim kürzlich zwei knifflige Bauanträge. Während das Gremium einem Vorhaben im Ortsteil Neuhausen ungeachtet zahlreicher Abweichungen vom Bebauungsplan das gemeindliche Einvernehmen erteilt hat, wurde dieses einem Antragsteller für einen Neubau im Ortskern Holzheims verweigert. Der Unterschied: Hier hatte dem Bauamt zufolge das Landratsamt schon vorab eine Ablehnung signalisiert.