Menschliches Skelett wird auf einer Baustelle in Holzheim gefunden

Plus Funde aus dem frühen Mittelalter sind bei einer Rohrverlegung ans Tageslicht gekommen. Die Freude über die archäologischen Schätze ist aber getrübt.

Der Ausbau des Fernwärmenetzes im nördlichen und nordöstlichen Teil des Ortes hält Überraschungen bereit. Es ist nicht das erste Mal, dass in Holzheim deratige Funde aufgetaucht sind.