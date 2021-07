Klärwerk: Schlammpresse taugt für Holzheim und Neu-Ulm nichts

Plus Die landwirtschaftliche Verwertung des im Steinheimer Gemeinschaftsklärwerk anfallenden Klärschlamms soll im Herbst des Jahres endgültig auslaufen.

An dem Aus für die Verwertung wird auch ein unbefriedigend verlaufener Testbetrieb mit einer Schlammpresse nichts ändern. Vielmehr soll nun eine von Betriebsleiter Jochen Meissner als Alternative vorgeschlagene Kompaktanlage beschafft werden.