Holzheim

12:30 Uhr

Offiziell eingeweiht: Feier auf dem Dorfplatz in Holzheim soll nachgeholt werden

Plus Jetzt ist der neue Dorfplatz in Holzheim offiziell eingeweiht worden. Wegen Corona allerdings nur im kleinen Rahmen.

Von Willi Baur

Coronakonform ohne Öffentlichkeit ist am Donnerstag der neu gestaltete Dorfplatz in Holzheim eingeweiht worden. „Er wird unseren Ort zusammen mit der Pfarrkirche und dem Rathaus prägen und ist fraglos das Herz unserer Gemeinde“, sagte Altbürgermeisterin Ursula Brauchle in ihrem Grußwort. Zugleich sei mit der Realisierung der neuen Dorfmitte ein über Jahrzehnte gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen.

Themen folgen