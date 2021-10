Pilze, Stürme, Nässe: So geht es dem Holzheimer Gemeindewald

Plus Der Wald ist wichtig als Lebens- und Erholungsraum. Mit Blick auf den Klimawandel wird in Holzheim auf Nachpflanzung mit exotischen Baumarten gesetzt.

Im Liedgut vor allem der deutschen Romantik gebührt ihm eine wichtige Rolle, im Gemeinderat von Holzheim aber war er bisher kein Thema: der Wald. Was vielleicht auch der Tatsache geschuldet sein mag, dass der eigentliche Holzheimer Gemeindewald gerade mal eine Bodenfläche von 0,16 Hektar einnimmt. Eher ein Wäldchen also, poetischer formuliert ein Hain.