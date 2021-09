Holzheim

06:00 Uhr

So sollen die Bushaltestellen in Holzheim attraktiver gestaltet werden

Die Holzheimer Bushaltestellen, unter anderem an der Hauptstraße, sollen attraktiver gestaltet werden.

Plus Die Gemeinde Holzheim will die Bushaltestellen im Ort aufmöbeln. Was dafür alles geplant ist.

Von Willi Baur

Die örtlichen Bushaltestellen sollen attraktiver und barrierefrei gestaltet werden, mit einem zusätzlichen Wartehäuschen und mit Fahrradbügeln. Zudem sind sogenannte taktile Elemente vorgesehen, um Blinden und Sehbehinderten die Orientierung zu erleichtern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .