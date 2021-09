So will die Gemeinde Holzheim das Platzproblem im Kindergarten lösen

Plus Der Kindergarten in Holzheim ist voll, bald dürfen dort keine weiteren Kinder mehr aufgenommen werden. Abhilfe schaffen soll eine Übergangslösung.

Jetzt ist es amtlich: Die Betriebserlaubnis für den örtlichen Kindergarten läuft Ende August nächsten Jahres aus, weitere Kinder dürfen über die derzeitige Maximalbelegung hinaus aufgrund der räumlich beengten Verhältnisse nicht aufgenommen werden. Darauf hat das Landratsamt die Gemeinde als Träger der Einrichtung im Frühsommer hingewiesen.