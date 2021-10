Holzheim

Wer künftig bei Bauplätzen in Holzheim zum Zug kommt

Mit der Vermessung des künftigen Holzheimer Neubaugebietes an der Leibi wird derzeit dessen Erschließung vorbereitet. Die Vergabe der Bauplätze hat der Gemeinderat schon mal geregelt.

Plus Der Holzheimer Gemeinderat regelt die Vergabe von Bauplätzen und folgt nicht immer dem Vorschlag eines Beraters. Für Anträge auf Papier wird eine Gebühr fällig.

Von Willi Baur

Elf Seiten Richtlinien für sechs Bauplätze: In seiner jüngsten Sitzung hat der Holzheimer Gemeinderat klare Regelungen zu einer gerechten und transparenten Vergabe der Grundstücke beschlossen, die im geplanten Neubaugebiet an der Leibi von der Gemeinde selbst angeboten werden sollen. "Wir müssen uns an diese Vorgaben halten, andernfalls werden wir angreifbar", hatte Bürgermeister Thomas Hartmann dem Gremium schon eingangs nahegelegt.

