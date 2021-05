Holzheim

Werden in Holzheim bald die Kindergarten-Gebühren erhöht?

Plus Die Gemeinde Holzheim ist in finanzielle Schieflage geraten. Eine Erhöhung der Grundsteuer und der Kindergarten-Gebühren ist im Gespräch.

Von Willi Baur

Teilweise heftige Einbrüche bei den Einnahmen und einige deutliche Mehrausgaben bringen die Gemeindefinanzen von Holzheim in Schieflage. Das wurde bei der Verabschiedung des aktuellen Haushalts deutlich, der in diesem Jahr noch durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von rund drei Millionen Euro ausgeglichen werden kann. Der Gemeinderat hat das von Kämmerin Katrin Müller-Gau vorgestellte Zahlenwerk am Mittwoch einstimmig und ohne Debatte beschlossen. Doch längerfristig stehen Steuer- und Gebührenerhöhungen im Raum.

