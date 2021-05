Holzheim

Wie soll der Holzheimer Gemeinderat in Corona-Zeiten tagen?

Kann künftig ein Teil der Gemeinderäte von zu Hause aus an Sitzungen teilnehmen? Darüber wird in Holzheim kontrovers diskutiert.

Plus In Holzheim gibt es eine kontroverse Debatte über Präsenzpflicht im Gemeinderat. Die Teilnahme an Sitzungen per Video sehen viele Ratsmitglieder kritisch.

Von Willi Baur

Die Mehrheit von sechs gegen fünf Stimmen war knapp. Aber sie reichte für den Auftrag an die Verwaltung, die Voraussetzungen für so genannte Hybrid-Sitzungen des Gemeinderats zu schaffen und eine entsprechende Änderung der Geschäftsordnung vorzubereiten. Dann könnte künftig ein Teil der Räte per Video an den Sitzungen teilnehmen Ob es dazu nach der langen und kontrovers geführten Debatte kommen wird, ist offen.

