Holzheim

vor 48 Min.

Wie soll sich Holzheim in den nächsten Jahren weiter entwickeln?

Plus Der Gemeinderat Holzheim will ein Konzept zur Weiterentwicklung des Ortes erarbeiten. Dazu sollen auch die Bürgerinnen und Bürger befragt werden.

Von Willi Baur

Die 1900-Einwohner-Kommune Holzheim will in den nächsten Jahren ein Konzept zur eigenen Weiterentwicklung erarbeiten. In den Prozess sollen die Bürgerinnen und Bürger intensiv einbezogen werden, auch eigene Ideen einbringen und ihre Meinung sagen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig die Aufnahme in ein Förderprogramm des Landes beschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen