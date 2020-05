Holzheim macht Druck im Trinkwassernetz

Plus Eine neue Anlage soll Schwankungen beim Wasserdruck in Holzheim beheben. Davon soll auch die Feuerwehr profitieren, es geht auch um die Sicherheit der Retter.

Eine neue Druckerhöhungsanlage am nördlichen Ortsrand von Holzheim soll bald ein seit geraumer Zeit bestehendes Problem lösen: Abnehmer klagen verschiedentlich über größere Druckschwankungen im örtlichen Trinkwassernetz und die Feuerwehr befürchtet eine unzureichende Versorgung mit Löschwasser. Bei seiner letzten Sitzung hat sich der Gemeinderat mit den Stadtwerken Ulm/ Neu-Ulm (SWU) auf das weitere Vorgehen verständigt. Es wird teurer als bislang vorgesehen.

„Das Thema beschäftigt uns seit fast zwei Jahren“, erinnerte Bürgermeisterin Ursula Brauchle an frühere Beratungen. Zuletzt im März des Vorjahres hatte das Gremium eine Entscheidung vertagt, mangels ausreichender Informationen und Daten hieß es seinerzeit. „Inzwischen haben wir viele Varianten geprüft und nun die einzig wahre gefunden“, sagte SWU-Berater Günter Geffert. Demnach soll die bislang im Bereich der Sportanlagen unterirdisch installierte Übergabestelle an die Markungsgrenze zum Neu-Ulmer Stadtteil Steinheim verlegt und hier ein kleines Gebäude samt Druckerhöhungsanlage errichtet werden. Die momentane Lage des Übergabeschachtes sei ohnehin nicht mehr zeitgemäß, befand Brauchle, weil dadurch korrekte Verbrauchsmessungen für zwei davor angeschlossene Großabnehmer erschwert würden.

Holzheim: Neue Anlage soll auch der Feuerwehr helfen

Als weitere Aspekte nannte Geffert die Arbeitssicherheit und eine bessere Zugänglichkeit einer oberirdischen Lösung. Die soll künftig mit einer Druckerhöhungsanlage versehen werden, um einen gewissen Mindestdruck zu gewährleisten. Ziel ist dem SWU-Fachmann zufolge eine Vorgabe von 4,4 Bar. „Das ist auch für die Löschwasserversorgung sinnvoll, die wir als Gemeinde garantieren müssen.“

Andererseits muss Geffert zufolge die Feuerwehr beim Spritzen aufpassen, um Druckschläge zu vermeiden. Zugleich wollte der Experte im Hinblick auf das vielfach veraltete Leitungsnetz vermehrte Rohrbrüche und durch auch höhere Wasserverluste nicht ausschließen.

Neuhausen hat anderes Wassernetz als Holzheim

Wie der Experte weiter ausführte, wird sich die Anlage bei einem Unterschreiten des Solldrucks automatisch zuschalten, andernfalls erfolgt die Versorgung wie bisher direkt aus dem Hochbehälter der SWU. Die relativ lange Strecke mit mehreren hier angeschlossenen Entnahmebereichen sei bei höheren Abnahmen ursächlich für die Druckschwankungen.

Die Gesamtkosten der Maßnahme bezifferte Geffert auf etwa 183.000 Euro. Vorbehaltlich einer noch abzuschließenden Vereinbarung wollen die SWU davon 60 Prozent übernehmen. Auf Holzheim entfällt demnach ein auf 72.000 Euro gedeckelter Anteil, also 30.000 Euro mehr als bislang angenommen und im Haushalt veranschlagt. „Wir können das aber hier durch Verzicht auf ein anderes Vorhaben ausgleichen“, versicherte die Bürgermeisterin.

Das Neuhausener Wassernetz ist von der Aktion nicht betroffen, so Geffert auf eine Nachfrage am Ratstisch. „Es ist von Holzheim entkoppelt.“ Völlig unbeteiligt ist der Ortsteil an der Problematik indes nicht: Bei hoher Entnahme ziehe die unlängst für Neuhausen installierte Drucksteigerungsanlage Wasser aus dem Holzheimer Netz, räumte der Fachmann ein.

Lesen Sie auch: