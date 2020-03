Holzheim steht hinter Thomas Hartmann

Plus Der einzige Kandidat erringt 90 Prozent - Und wird sich nun aus seinem Job verabschieden.

Thomas Hartmann, derzeit noch Stellvertreter von Bürgermeisterin Ursula Brauchle, wird neuer Rathauschef in Holzheim. 808 von insgesamt 898 gültigen Stimmen, das sind 90 Prozent, entfielen bei der gestrigen Wahl auf den 51-jährigen Diplom-Ingenieur (FH) Maschinenbau, der im Ortsteil Neuhausen aufgewachsen ist und hier mit seiner Familie nach wie vor lebt.

„Das Ergebnis ist eindeutig und zeigt, dass die Bürgerschaft hinter mir steht“, kommentierte Hartmann das Ergebnis, das relativ schnell feststand. Einen Gegenkandidaten hatte der parteilose Bewerber nicht, den CSU und Dorfgemeinschaft gemeinsam nominiert hatten.

Der künftige Bürgermeister der 1900-Seelen-Gemeinde, der sein Amt einem Gemeinderatsbeschluss vom Dezember zufolge erstmals hauptberuflich ausüben wird, sprach nach dem vorläufigen Wahlergebnis von einem überzeugenden Vertrauensbeweis. „Jedenfalls sind die Zahlen eine tolle Voraussetzung für meinen Start in das neue Amt.“

Er werde dann alles daran setzen, die in ihn gesetzten Erwartungen auch zu erfüllen. Die Wahlbeteiligung von fast 61 Prozent bezeichnete der Gewählte als „angesichts der aktuellen Umstände noch gut“. Ein wenig traurig war der Hobby-Musiker nur, weil auch in Holzheim aufgrund der Corona-Krise die ursprünglich geplante Wahlparty ausgefallen ist. „Aber ich wollte ohnehin keinen großen Trubel und einige Feiern im kleinen Kreis werden sicher noch folgen“, relativierte Thomas Hartmann, der den Wahltag weitgehend im Familienkreis verbracht hatte. „Zum ersten Mal in zwölf Jahren war ich heute vom Dienst im Wahllokal befreit“, erinnerte er sich mit Blick auf die Auszählungsgruppen. Was ihn freilich nicht hinderte, den Wahlhelfern am Vormittag gemeinsam mit der Bürgermeisterin ein ordentliches Weißwurst-Frühstück zu servieren.

Der künftige Bürgermeister ist bei Hilti beschäftigt

Für sein künftiges Amt will sich der designierte Rathauschef unter anderem Ende April mit einem mehrtägigen Vorbereitungsseminar in München wappnen. Viel mehr müsse wohl nicht sein, ist der amtierende Stellvertreter der Bürgermeisterin überzeugt, der dem Gemeinderat seit zwölf Jahren angehört. „Insofern bin ich mit den aktuellen Projekten vertraut“, sagte Hartmann.

Der künftige Rathauschef ist bis dahin noch bei seinem Arbeitgeber Hilti in Straß in der Pflicht. Dank frühzeitiger Abstimmung aber seien hier die Weichen bereits entsprechend gestellt worden. „Meine Nachfolgerin kommt Anfang April“, weiß er, damit bliebe „ausreichend Zeit für eine geordnete Übergabe und Einarbeitung“. (pth)