00:34 Uhr

Holzheimer sind spitze

CSU-Vorsitzender Hans Scheel (links) zeichnet Manfred Grote für 40 Jahre Mitgliedschaft in der CSU aus.

Was die CSU von ihren Parteifreunden anderswo unterscheidet

Von Willi Baur

Stabile Mitgliederzahlen, gut besuchte Veranstaltungen und im Kreisvergleich exzellente Wahlergebnisse: Der CSU-Ortsverband zog bei seiner Jahreshauptversammlung für 2017 eine positive Bilanz.

Nur der Kassenbestand ist Schatzmeister Albert Mayer zufolge leicht geschrumpft, des ausgefallenen Sommerfestes wegen. Am 20. Juli aber soll es wieder eines geben, wie der Vorsitzende Hans Scheel bei dem Treffen im Neuhausener „Bärenbräu“ ankündigte. Der Ortsverbandschef stimmte die Mitglieder schon mal auf den Landtagswahlkampf ein. Ziel sei in jedem Fall eine Veranstaltung mit der Abgeordneten Beate Merk, voraussichtlich Anfang oder Mitte September.

Rückblickend erinnerte Scheel an die „sehr gut besuchten Biergartengespräche mit dem Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein“, wie überhaupt sich der Ortsverband im Vorfeld der Bundestagswahl sehr engagiert habe. „Bundes- und landesweit konnten wir mit dem Wahlergebnis ja nicht zufrieden sein“, so Scheel, „aber unsere Zahlen vor Ort waren deutlich besser als der Durchschnitt und im Kreisvergleich sogar an der Spitze“.

Als Dritter Bürgermeister sprach Michael Kling über aktuelle kommunalpolitische Projekte, unter anderem die nach seinen Worten durchaus kontrovers diskutierte Neugestaltung des Dorfplatzes und die geplante Erweiterung des Gewerbegebietes. Bei der angestrebten Fernwärmeversorgung wünschte sich Kling mehr Engagement seitens der Gemeinde. Zwar stehe das Vorhaben noch in den Sternen, „aber es geht eigentlich nicht ohne die Gemeinde“.

Später, als „normales Mitglied“, kritisierte Michael Kling das aus seiner Sicht unzureichende Interesse an der Jahreshauptversammlung, zu der sich in etwa die Hälfte der 28 Parteifreunde eingefunden hatte. Da widersprach allerdings der Listenkandidat zur Landtagswahl, Johann Deil aus Weißenhorn: Er besuche derzeit auf seiner Vorstellungstour durch den Landkreis zahlreiche Versammlungen, sagte der JU-Kreisvorsitzende, deshalb könne er guten Gewissens versichern: „Mit einer Teilnahme von 50 Prozent ist Holzheim absolute Spitze.“

Beim Thema Wahlkampf indes empfahl Deil ein Umdenken: „Die Ortsvereine müssen schon für die Bevölkerung Gesprächsangebote mit den Abgeordneten schaffen, auch wenn das Interesse rückläufig ist“, befand er. „Aber wenn die Leute nicht zur Politik gehen, muss die Politik zu den Leuten gehen.“ Seine Prognose: „Haustürwahlkampf hat Zukunft.“

Für die Kreisvertreterversammlung nominierte der Ortsverband wie bisher Ralf Sonntag, Albert Mayer und Hans Scheel, als Vertreter Armin Frank, Alexander Keller und Michael Kling. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Manfred Grote mit einer Urkunde samt Ehrennadel der CSU ausgezeichnet.

Themen Folgen