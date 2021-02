16.02.2021

Holzschwanger Straße in Reutti wird mehrere Monate lang gesperrt

Die Holzschwanger Straße in Reutti wird wegen Bauarbeiten mehrere Monate lang gesperrt. Los geht es Anfang März.

Die Holzschwanger Straße (Staatsstraße 2029) in Reutti wird ab Montag, 1. März, für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt. Das teilte die Stadt Neu-Ulm mit. Die Sperrung wird nötig, weil im Zusammenhang mit dem Umbau der Kläranlage in Holzschwang Druckleitungen verlegt werden müssen. Die Bauarbeiten dauern laut Verwaltung voraussichtlich bis Ende Mai.

Die Kläranlage in Holzschwang wird aufgegeben

Was hat die in die Jahre gekommene Kläranlage in Holzschwang mit der Verkehrsführung in Reutti zu tun? Im Grunde nicht viel. Und dennoch führen Arbeiten an der veralteten und im Jahr 1986 erbauten Anlage in Holzschwang zu Beeinträchtigungen des Reuttier Durchgangsverkehrs in der Holzschwanger Straße. Denn: Die Kläranlage in Holzschwang entspricht nicht mehr dem Stand der Technik.

Die Anlage müsste für eine Modernisierung grundlegend erneuert werden, was aus Sicht der Stadt Neu-Ulm nicht wirtschaftlich wäre. Deswegen wird der Kläranlagen-Standort aufgegeben und das Holzschwanger Abwasser zukünftig mit einem Pumpwerk vom bisherigen Standort aus über das Kanalnetz in Reutti an das Verbandsklärwerk Steinhäule gepumpt. Hierfür ist es nötig, in der Holzschwanger Straße entsprechende Druckleitungen zu verlegen. Ergänzend wird das Staatliche Bauamt Krumbach die Asphaltdecke des Straßenzugs ab der Einmündung Schlossstraße bis zum Kreisverkehr in Holzschwang erneuern.

Die Bauarbeiten in Reutti dauern laut der Stadt Neu-Ulm bis Ende Mai

Die Arbeiten an der Kläranlage in Holzschwang laufen bereits. Die Arbeiten zur Verlegung der Druckleitungen in der Holzschwanger Straße in Reutti beginnen am Montag, 1. März, und sollen voraussichtlich bis Ende Mai 2021 abgeschlossen werden. Für diesen Zeitraum ist die Holzschwanger Straße ab der Einmündung zur Schlossstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der Kreuzungsbereich bleibt befahrbar. Die direkt von den Baumaßnahmen betroffenen Anlieger wurden bereits durch die Stadtverwaltung Neu-Ulm über die Arbeiten informiert. Die Grundstücke sind bis auf wenige Ausnahmen jederzeit erreichbar. Die Gesamtmaßnahme inklusive der Herstellung der neuen Asphaltdecke wird voraussichtlich im September abgeschlossen.

Für den überörtlichen Verkehr wird eine Umleitungsstrecke eingerichtet und entsprechend ausgeschildert. Im Zuge der Bauarbeiten müssen auch einige angrenzende Feldwege kurzzeitig gesperrt werden.

Die Kosten für den Umbau der Kläranlage Holzschwang belaufen sich auf rund 1,7 Millionen Euro. Hierin enthalten sind auch die Kosten für die Verlegung der Druckleitungen. Der Freistaat Bayern fördert die Maßnahme mit 50 Prozent der Kosten. (AZ)

