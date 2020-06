vor 32 Min.

Honold baut Logistikzentrum inklusive Biotop in Neu-Ulm

Die Honold-Gruppe baut in Neu-Ulm auf rund acht Hektar ein weiteres Logistikzentrum.

Plus Eine zweistellige Millionensumme wird investiert. Der dazugehörige Kunde kommt aus Ulm.

Von Oliver Helmstädter

Eigentlich hätte das 20000-Quadratmeter-Logistikzentrum an der Ernst-Abbe-Straße noch einen Meter höher werden sollen. Aber weil das Unternehmen mit seinen 1400 Mitarbeitern seinem Slogan „Logistik ist grün“ Taten folgen lassen will, wurde darauf verzichtet. Denn die Verschattung wäre dann für die Zauneidechsen auf dem Grundstück zu groß geworden.

„Wir haben eigens ein Biotop geschaffen“, sagt Firmenchef Heiner Matthias Honold. Eine aufwendige Kampfmitteluntersuchung bis in tiefere Schichten sei zuvor unumgänglich gewesen. Fachgutachten seien sogar zu der Einschätzung gekommen, dass eine Bebauung der Fläche sogar unter dem Strich zu einem positiven Umwelteffekt führen würde. Das ursprünglich für den Kiesabbau genutzte Grundstück war nach dem Zweiten Weltkrieg eine militärisch genutzte Brachfläche.

Durch die Corona-Krise stand Honold mit dem Projektpartner Goldbeck vor Herausforderungen

Für die Zauneidechsen ist die Sonne wichtig, für Honold das gesamte Projekt. Eine deutlich zweistellige Millionensumme investiere das Neu-Ulmer Unternehmen in den Neubau einer Hallenfläche von 20000 Quadratmetern und 500 Quadratmetern Büroflächen.

Mit diesem Schritt vertieften Honold und die Husqvarna Group, zu der auch die Ulmer Marke Gardena gehört, ihre Zusammenarbeit weiter. Eine „kontinuierlich anhaltende, positive Geschäftsentwicklung“ habe eine Ausweitung der Kapazitäten erforderlich gemacht. Auf die steigende Nachfrage reagieren die Unternehmen mit einer deutlichen Steigerung der Logistikleistungen für das Ulmer Werk. Die Husqvarna Group wird langfristiger Ankermieter der Immobilie, die voraussichtlich im Oktober 2020 fertiggestellt wird. Es entstehen 50 Arbeitsplätze. Durch die Corona-Krise sei Honold mit dem Projektpartner Goldbeck vor Herausforderungen gestanden.

Krise hält den Neubau nicht ab

Bei einer zu späten Fertigstellung würden Vertragsstrafen fällig. Weil die polnischen Arbeiter sich im Zuge der Heimreise über Weihnachten in Quarantäne begeben mussten, drohten Verzögerungen. Doch nun sei der Bau wieder im Plan, so Honold.

Der Bau wurde aber bereits vor der Corona-Krise begonnen. „Unabhängig davon hätten wir diesen Neubau auch in der Krise gestartet. Wir verspüren nach wie vor eine steigende Nachfrage nach Logistikimmobilien“, so Honold. Flächen wie an der Ernst-Abbe-Straße seien allerdings rar.

