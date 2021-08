Neu-Ulm

Wird das Golden Tulip Hotel in Neu-Ulm doch noch verkauft?

Wird das Golden Tulip Hotel an der Donau in Neu-Ulm doch noch verkauft? Was die Besitzer, die Anter-Group aus Düsseldorf, damit vorhat, ist noch immer nicht ganz klar.

Plus Das Golden Tulip Hotel in Neu-Ulm steht seit gut einem Jahr leer. Was die Besitzer vorhaben, ist nicht ganz klar. Wird es doch verkauft? Es gibt Anzeichen dafür.

Von Michael Kroha

Angela Merkel, der König von Thailand und Howard Carpendale. Schon die eine oder andere Persönlichkeit war im früheren Golden Tulip Hotel zu Gast. Doch nach der Insolvenz der Betreiber steht das Gebäude an der Donau seit nunmehr zehn Monaten leer. Was die Besitzer der Immobilie, die Anter-Group aus Düsseldorf, damit vorhaben, war bislang nur bedingt zu erfahren. Nun kommt offenbar wieder etwas mehr Bewegung in die Angelegenheit. Wird das Hotel doch noch verkauft?

