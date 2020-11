vor 17 Min.

Hotline der Caritas Neu-Ulm hilft, wenn der Lockdown zur Belastung wird

Der Sozialpsychiatrische Beratungsdienst der Caritas Neu-Ulm bietet telefonische Unterstützung für Menschen an, die unter dem neuerlichen Corona-Lockdown leiden.

Das erneute Herunterfahren des öffentlichen Lebens könnte für viele Menschen auch zu einer psychischen Belastungsprobe werden. Der Sozialpsychiatrische Dienst der Caritas in Neu-Ulm und Günzburg bietet deshalb ab dem ersten Tag des Lockdowns, der heute beginnt, telefonische Beratung bei psychischen Krisen an.

„Von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 10 Uhr steht eine Fachkollegin beziehungsweise ein Fachkollege bereit, um am Telefon ein Beratungsgespräch zu führen“, sagte Wolfgang Mohr, der Leiter beider Caritas-Dienste für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder in einer psychischen Notsituation. „Wir wissen, dass der erneute Lockdown für viele Menschen nicht nur eine soziale Härte bedeutet, sondern sie auch psychisch stark belastet.“ „Wir hoffen, mit unserem Angebot einen schnellen Kriseninterventionsdienst zu gewährleisten und den betroffenen Menschen die Hilfe anbieten zu können, die sie benötigen.“

Psychische Probleme wegen Corona-Lockdown: Hotline der Caritas hilft

Bislang hat die Caritas dieses Angebot einer einstündigen telefonischen Beratungszeit nur jeweils an einem Tag in der Woche angeboten. „Jetzt stehen wir jeden Tag bereit“, so Mohr. Selbstverständlich könne man auch weiterhin zu den anderen Bürozeiten anrufen und einen Termin vereinbaren. Doch wegen der hohen Nachfrage könne derzeit ein Termin erst bis zu drei oder gar vier Wochen nach dem Anruf vergeben werden.

„Unsere Erfahrung zeigt uns aber, dass nicht so wenige Mitmenschen eine schnellere beziehungsweise Sofort-Beratung von Fachleuten benötigen“, unterstreicht Mohr. „Und wir wissen auch, wie gut es diesen Menschen tut, nicht lange auf eine Beratung und ein Gespräch warten zu müssen.“ Dem Team des Sozialpsychiatrischen Dienstes des Caritasverbandes für die Diözese Augsburg in Günzburg und in Neu-Ulm gehören Psychologen und speziell ausgebildete Sozialpädagogen an. Der telefonische Kriseninterventionsdienst ist von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 10 Uhr zu erreichen unter Telefon 0731/73424 (Sozialpsychiatrischer Dienst in Neu-Ulm) oder 08221/32150 (Sozialpsychiatrischer Dienst Günzburg). (az)

