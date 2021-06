Senior aus Ulmer Klinik verschwunden: Polizei suchte mit Hubschrauber

Über Ulm kreiste am Nachmittag ein Hubschrauber. Die Polizei suchte nach einem Senior. Inzwischen wurde er gefunden.

In Ulm kreiste am Donnerstagnachmittag ein Hubschrauber über der Stadt. Nach Angaben der Polizei wurde nach einem Senior gesucht, der kurz nach 14 Uhr aus einer Ulmer Klinik verschwunden war. Nähere Angaben zur Suchaktion sowie zur Person wollte die Polizei auf Nachfrage zum derzeitigen Stand noch nicht machen. "Wir hoffen, dass wir ihn bald finden", so eine Polizeisprecherin gegen 16 Uhr.

Am Abend gab die Polizei dann auf Nachfrage bekannt: Die vermisste Person wurde gegen kurz nach 17 Uhr im Bereich der Klinik aufgefunden und ist wohlauf. (AZ)