vor 39 Min.

Hund beißt Fahrradfahrer: Polizei sucht Zeugen

Im Ulmer Stadtteil Einsingen ist ein Radler von einem Hund gebissen worden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Im Ulmer Stadtteil Einsingen ist ein Radler von einem Hund gebissen worden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich bereits am ersten Weihnachtsfeiertag. Ein 90-Jähriger radelte in Einsingen vom Lämmerweg zum Thymianweg. Auf dem geteerten Weg war eine Frau mit ihrem Hund unterwegs. Als sie den Radler bemerkte, ging die Frau mit ihrem Hund zur Seite und blieb stehen. In dem Moment, als der Radler vorbeifuhr, habe der Vierbeiner plötzlich zugeschnappt. Er biss den Senior in die Wade.

Die Hundehalterin fragt, ob alles in Ordnung ist

Die Frau fragte sofort, ob dem Mann etwas passiert sei. Der verneinte und fuhr weiter, schilderte er später der Polizei. Erst zu Hause habe er bemerkt, dass er eine blutende Verletzung davongetragen habe. Er musste deshalb die nächsten Tage im Krankenhaus verbringen. Erst dann erstattete er Anzeige bei der Polizei. Deren Ermittlungen haben bisher die Hundehalterin nicht feststellen können.

Sie sucht deshalb noch immer die etwa 50 bis 60 Jahre alte Frau, die der Senior als etwa 1,65 Meter groß und korpulent beschrieb. Der Hund ist etwa kniehoch und kräftig. Er hat ein graues, gepflegtes Fell mit längerem Deckhaar und hellen Flecken. Wer Hinweise auf Hund und Frauchen geben kann, wird gebeten, sich bei der Ulmer Polizei unter der Telefonnummer 0731/12880 zu melden. (az)

Hier lesen Sie mehr aus der Region:

Defekte Dachbox öffnet sich auf der A7

Themen folgen