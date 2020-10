12:00 Uhr

Hund rennt auf B28 bei Senden in Auto und stirbt

Ein Autofahrer hat auf der B28 in Senden einen Hund angefahren, der plötzlich über die Bundesstraße rannte.

Ein 38-jähriger Autofahrer hat in Senden einen Hund angefahren und tödlich verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer am Montag gegen 19.20 Uhr auf der B 28 in Fahrtrichtung Ulm unterwegs.

Hund lief auf die Fahrbahn der B28

Kurz vor der Anschlussstelle Senden querte ein Hund die Fahrbahn und wurde vom Fahrzeug des 38-Jährigen erfasst. Durch den Zusammenstoß erlitt der Hund massive Verletzungen, an denen er starb. Der Hundebesitzer konnte ermittelt und kontaktiert werden.

Der 38-jährige Autofahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. (az)

