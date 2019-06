17:05 Uhr

Hunderte besuchen das Vöhringen Sportparkfest

An drei Tagen sind die Vöhringer Grünanlagen am Sportpark beliebter Treffpunkt. Die Helfer des SC Vöhringen kommen mit der Verpflegung teilweise kaum nach.

Von Roland Furthmair

Schon zum Auftakt am Freitag herrschte beim Kinderfest der Vöhringer Grundschulen Nord und Süd sowie der Grundschule Illerberg im gesamten Sportpark reges Treiben, vor dem gut besuchten Sommernachtsfest ging es auf der Stockerbahn noch um die Krone des Stadtmeisters der Hobby-Stockschützen, den sich die „Puckjäger aus Illerzell“ sicherten. Dem großen Ansturm kaum gewachsen war das Sportpark-Bähnle, zur beliebten Rundfahrt um das gesamte Sportpark-Areal waren schon mal diverse Wartezeiten angesagt, für routinierte Bahnfahrer ja nix Neues.

Rund 80 Starter standen dann am Samstag um zehn Uhr bereit, um an der mittlerweile traditionellen Radtourenfahrt teils auf Retro-Rennrädern mit Pedalhaken und Rahmenschaltung an der Rottal-Classic teilzunehmen. Max Schiller, Abteilungsleiter der SCV-Radsportler, schickte die Teilnehmer in drei Gruppen auf die 80 und sogar 120 Kilometer lange Tour. „Wir haben wieder Starter aus dem Raum Memmingen, Augsburg, Lindenberg und Scheidegg, die mit unseren regionalen Teilnehmern auf der halben Strecke eine Pause mit entsprechender Stärkung erwartet.“

Bei zwei Einlagespielen der beiden ersten Handballmannschaften der Frauen und Männer stellten sich die neu formierten Teams vor, die sich danach auch allesamt in der großen Besucherschar auf dem Festplatz einfanden. „Zeitweise waren wir trotz unseres eingespielten Teams an der Belastungsgrenze. Den über 1200 Besuchern eine riesige Auswahl an Spezialitäten zu bieten, erfordert schon eine bewährte Logistik und Organisation“, sagte Sportclub-Vorsitzender Christoph Koßbiehl. Er zog schon am Sonntag eine positive Bilanz: „Darum kommen ja unsere Gäste an diesen schönen, schattigen Platz in unserem Sportpark.“ Sichtlich Spaß hatten auch die zahlreichen Besucher der beiden Partnerstädte Vizille (Frankreich) und Venaria Reale aus dem Piemont. „Es ist doch schön, anzusehen, wie sich unsere Freunde aus den Partnerstädten wohlfühlen, immerhin haben sie zuvor eine fast dreistündige Konzertveranstaltung auf dem Kirchplatz in sengender Sonne absolviert“, sagte Vöhringens Bürgermeister Karl Janson. Die Band Partysound schaffte es mit einem Mega-Spektrum an Unterhaltungsmusik, dass die Tanzfläche vor der Bühne nahezu ständig ausgelastet war.

Traditioneller Start am Sonntag war das 4. Wanderpokalturnier der Stockschützen, zu dem insgesamt neun Mannschaften antraten. Die Schachfreunde Vöhringen demonstrierten Turnierschach, Blitzschach und Jugendwettkampf, sehr beliebt war wiederum das Preisschafkopfen und stimmungsvolle Unterhaltung beim Frühschoppen garantierte die Musikkapelle Illerberg/Thal. Nach dem Streetballturnier unterhielt die Stadtkapelle zum Festausklang.

