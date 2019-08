17:56 Uhr

Hunderte junge Gläubige strömen zum Prayerfestival

Insgesamt bis zu 1500 junge Katholiken aus dem In- und Ausland erwarten die Veranstalter beim Prayerfestival in Marienfried. Das Festival dauert noch bis Sonntag.

Von Christoph Lotter

Auf den sattgrünen Wiesen der Gebetsstätte Marienfried bei Pfaffenhofen spielen einige Jugendliche Fußball. Ein paar Meter weiter lehnt ein Priester lässig an einem Bauzaun und unterhält sich im Schatten der Bäume angeregt mit zwei jungen Erwachsenen. Drinnen, in dem 1500 Quadratmeter großen Gemeinschaftszelt, lauschen derweil Hunderte Gläubige den Worten von Georg Mayr-Melnhof, Gründer der katholischen Loretto-Bewegung. Es ist wieder Prayerfestival in Marienfried. Zum siebten Mal ist die Gebetsstätte Treffpunkt junger Katholiken aus dem In- und Ausland.

Insgesamt bis zu 1500 Gläubige im Alter zwischen 16 und 35 Jahren erwartet Larissa Rottach vom Verein Jugend 2000 auf der mehrtägigen Veranstaltung. Der Verein organisiert das Festival. Am Donnerstag sind nach ihren Angaben bereits rund 600 auf dem Gelände unterwegs – weil der Festivalauftakt tags zuvor buchstäblich ins Wasser fiel. Viele werden sich wohl noch spontan für einen Besuch in Marienfried entscheiden, vermutet Rottach, die betont, dass auch Familien willkommen sind. Bis Sonntag geht das Prayerfestival noch.

Das Prayerfestival in Marienfried findet unter dem Motto "Fiat" statt

In Vorträgen, Workshops und Gesprächsrunden wollen die Veranstalter Antworten auf die Fragen der Jugendlichen geben. Dafür haben sie viele Referenten nach Marienfried eingeladen, so wie Mayr-Melnhof. „Lerne, die guten Dinge zuerst zu sehen“, gibt der Salzburger seinen Zuhörern mit auf den Weg. Er selbst habe sich im Alter von 15 Jahren das Leben nehmen wollen – dann jedoch zum Glauben gefunden und schließlich die Loretto-Gemeinschaft gegründet. Auch ein Erfolgsrezept für seine Ehe gibt er preis: „Bitte, Danke, Entschuldigung und Ja“, das seien die Schlagworte, an die er sich in seiner Beziehung, aber auch in seinem Leben halte. Letzteres, also das „Ja“, spielt auf dem Prayerfestival in diesem Jahr eine besondere Rolle. Denn die Großveranstaltung findet unter dem Motto „Fiat“ statt – das bedeutet in etwa so viel wie: Gib Gott dein „Ja“.

Für dieses „Ja“ kommen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht nur aus dem süddeutschen Raum nach Marienfried. Auch Teilnehmer aus Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, England und sogar aus den USA sind auf dem Prayerfestival zu finden.

23 Bilder Prayerfestival in Marienfried bei Pfaffenhofen Bild: Alexander Kaya

250 ehrenamtliche Helfer haben in den vergangenen Tagen 4500 Quadratmeter Zeltfläche und 1,6 Kilometer Bauzaun aufgebaut. Im Laufe des Festivals werden rund eine halbe Tonne Kartoffeln verarbeitet. Das ganze Unterfangen funktioniert dabei auf Spendenbasis. „Es ist verrückt, aber bisher hat das jedes Jahr hervorragend geklappt“, sagt Rottach. Deshalb habe man an dem Konzept festgehalten. Gleich geblieben ist auch der Grundgedanke der Veranstaltung. Rottach: „Unser Ziel ist es, jungen Leuten die Begegnung mit Gott zu ermöglichen, ihn kennenzulernen und die Beziehung zu ihm zu vertiefen.“ Das wollen die Veranstalter allen ermöglichen. „Deshalb gibt jeder, was er kann“, berichtet die Sprecherin.

Das Gemeinschaftsgefühl beim Prayerfestival in Marienfried soll in die Gemeinden getragen werden

Zwei, die nicht ganz ins Zielgruppenraster passen, aber trotzdem schon zu Stammgästen in Marienfried zählen, sind die zwölfjährige Lilli und ihre neunjährige Schwester Emmi. Schon zum sechsten Mal sind die beiden gemeinsam mit ihren Eltern aus Kronach in Oberfranken zum Prayerfestival angereist. Lilli sagt: „Es ist sehr schön hier und uns gefällt es sehr, mit anderen Leuten über unseren Glauben zu sprechen.“ Die Begeisterung klingt dabei auch nach dem Festival nicht ab, wie Emmi berichtet: „Normal ist die Kirche immer ganz okay – aber nach dem Festival freuen wir uns immer sehr darauf, Jesus zu treffen.“

Und genau das ist es auch, was die Veranstalter motiviert, wie Rottach erzählt. Das Gemeinschaftsgefühl in die Gemeinden weiterzutragen – das sei dem Verein Jugend 2000 ein großes Anliegen. Schließlich sei Glaube keine einmalige Angelegenheit.

Video: Alexander Kaya

Lesen Sie auch:

Themen Folgen