11:00 Uhr

Hundeschau Dogsmania ist zu Gast in der Messe Ulm

Bei der Dogsmania in Ulm sollen Menschen und Tiere gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. Die Veranstalter gehen in diesem Jahr ein besonderes Risiko ein.

Wie stellt man selber Wund- und Pflegesalben für seinen Hund her? Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen sollte jeder Hundehalter kennen? Wie setzt man einen Hund fotografisch optimal in Szene? Und wie gewöhnt man einem Hund das an der Leine ziehen ab? Um diese und weitere Fragen drehen sich Seminare bei der Hundemesse Dogsmania, die am Wochenende von 1. bis 3. November auf dem Ulmer Messegelände steigt. Die Schau, eine der rößten Verbrauchermessen Süddeutschlands rund um den Hund, findet zum dritten Mal dort statt. Annähernd 100 regionale und überregionale Aussteller präsentieren nach Angaben der Veranstalter Produkte, Dienstleistungen und Informationen.

Für Kurzweil soll ein durchgehendes Show-Programm sorgen, in dem Hundesportarten wie Agility, Rally Obedience, Hooper´s Agility und Dog Dance präsentiert werden. Auch wird gezeigt, wie Hunde körperlich eingeschränkte Menschen im Alltag unterstützen können oder welche Lebensfreude Rolli-Hunde haben können. Hundemodeschauen, Rassenpräsentationen und Produktvorstellungen komplettieren das Programm. Alle Besucherhunde haben derweil die Möglichkeit, ihre Schnelligkeit beim beliebten Struppi-Rennen unter Beweis zu stellen. 35 Meter Vollgas in unterschiedlichen Größen-Klassen gilt es zu absolvieren. Nicht zu kurz kommen sollen auch die Zweibeiner – die Dogs-Lounge bietet die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch bei Snacks und Getränken. Für Kinder gibt es ein eigenes Angebot.

Dogsmania in der Ulm Messe: buntes Angebot für Mensch und Hund

Hinter den Veranstaltern liegen Wochen der Unsicherheit. „ „Wir haben keine acht Wochen vor dem Veranstaltungstermin erfahren, dass die Herbst-Messe, in deren Rahmen die Dogsmania geplant war, nicht stattfinden wird“, berichtet Roberto „Cheech“ Vecchiatto, der die Messe gemeinsam mit seiner Frau Simone organisiert. Durch die Insolvenz der Ulmer Ausstellungs-Gesellschaft (UAG), deren Kooperationspartner die Dogsmania in den vergangenen Jahren war, hatten sich die Voraussetzungen quasi über Nacht komplett geändert. Wegen der Firmenpleite wurde die Herbstmesse abgesagt. In den vergangenen Jahren war die Dogsmania Teil dieser Schau gewesen. Man habe sofort Kontakt zur städtischen Ulm Messe GmbH aufgenommen, um die Hundeschau alleine zu stemmen, schildert Vecchiatto. „Auch wenn damit ein großes finanzielles Risiko entsteht, da die Dogsmania unter diesen Bedingungen nicht kalkuliert war, konnte und wollte ich die Dogsmania nicht absagen“, erklärt er. Von Ausstellerseite aus sei die Schau ausgebucht gewesen und viele Hundefreunde hätten sich schon das ganze Jahr über auf die Messe gefreut.

Die Ausstellung in der Messe an der Böfinger Straße in Ulm läuft von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. November, und ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt Tages- und Wochenend-Tickets. Kinder und Jugendliche unter 15 Jahre sowie alle Hunde haben freien Eintritt. (az)

Lesen Sie auch: