vor 20 Min.

Huun Huur Tu im Ulmer Zelt: Klänge aus dem Herzen Asiens

Die Gruppe Huun Huur Tu verbindet auf der Bühne Kehlkopfgesang mit traditionellen Instrumenten aus ihrer Heimat. Doch auch die Gegenwart ist den Musikern nicht fremd.

Von Dagmar Hub

Es war ein Abend für Spezialisten – und ein Abend mit einer sehr archaischen Atmosphäre: Huun Huur Tu, die wichtigste Musiker-Truppe der autonomen russischen Republik Tuwa an der Grenze zur Mongolei sind im diesjährigen Zelt-Programm wahrscheinlich das exotischste Ensemble. Die vier Musiker, die dem Turkvolk der Tuwiner angehören, brachten den uralten Obertongesang Khöömei (das Wort bedeutet „Kehle“) ins Zelt. Und mit ihm geheimnisvolle Gesänge mit traditionellen, Jahrhunderte alten Inhalten.

Wer kennt die Instrumente Igil (eine Pferdegeige mit zwei Saiten aus Rosshaar), Doshpuluur, Marinhuur, Tungur oder Khomuz? Sie sind faszinierend schon deshalb, weil die vier Musiker Kaigal-ool Khovalyg, Radik Tyulyush, Sayan Bapa und Alexej Saryglar aus ihnen Klänge entlocken, die die Natur ihrer Heimat im Herzen des asiatischen Kontinents imitieren: Der Hufschlag eines galoppierenden Pferdes scheint aus den Instrumenten zu entspringen, sein Wiehern und Atmen. Die Stimmen von Vögeln imitiert vor allem Tyulyush perfekt mit seinem Kehlkopfgesang, der bis zu drei verschiedene Töne gleichzeitig möglich macht. Es scheint, als singe seine Stimme eine tiefe, kehlige Melodie, in die die Töne einer Hirtenflöte einfließen und das Gezwitscher von Vögeln – doch alle Klänge kommen gleichzeitig aus seiner Kehle.

Ebenfalls interessant für Sie: Axel Rudi Pell, der Hardrock-Handwerker

Leider versteht man kaum, worum es in den Liedern geht

Bedauerlich ist, dass das Englisch kaum verständlich ist, in dem Sayan Bapa erklärt, denn die Texte der Lieder und die Verwendung der Töne – auch in alten Jagdtechniken in der Steppe – gehen Hand in Hand: Sie sind einerseits schamanisch-beschwörend, wenn es um die Anrufung von Vorfahren oder eines Berges geht, sie erinnern an kriegerische Zeiten des Volkes und an die Notwendigkeit der Jagd, zugleich schildern sie die empathisch und liebevoll die Natur, beschreiben ein wunderschönes Pferd oder die Karawane der Kameltreiber. Aus einer lange vergangenen Zeit scheinen diese Lieder zu kommen; die Nachahmung der Geräusche der Umgebung diente wohl gleichzeitig der Verehrung und der Beschwörung der Natur und der Überlistung von Tieren, um sie einzufangen und zu jagen, wobei das Pferd die wichtigste Rolle in den Texten wie in den Klängen spielt.

Das ist Weltmusik, doch zugleich ist es auch etwas anderes: Immer wieder betont Sayan Bapa die Wichtigkeit der Bewahrung der Tradition und des Zusammenhalts für das kleine Volk der Tuwa. Diese Lieder und die verschiedenen Techniken dieses kehligen Gesangs prägen auch die Geschichte des Volkes; sie zu bewahren haben sich Huun Huur Tu vorgenommen, auch wenn sie inzwischen zusätzlich mit dem Synthesizer arbeiten.

Lesen Sie auch: Seiler & Speer in Ulm: So lässig können nur Österreicher sein

Themen Folgen