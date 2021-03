12.03.2021

Hype um Kringel: Royal Donuts kommen nach Ulm und Neu-Ulm

Plus Deutschlandweit berichten Medien von langen Warteschlangen vor den Läden: Nun hat sich Royal Donuts offenbar Ulm und Neu-Ulm ausgeguckt.

Von Oliver Helmstädter

Besondere Krapfen mit Loch in der Mitte - also Donuts- gibt es demnächst in Ulm und Neu-Ulm. Zumindest kündigt die Kette Royal Donuts über die sozialen Medien eine Eröffnung "direkt in der Ulmer Innenstadt" an. Royal Donuts Neu-Ulm führt einen eigenen Account und kündigt ebenfalls eine Eröffnung an.

Wo genau, werde "demnächst" bekannt gegeben. Royal Donuts gilt als Phänomen und ist aus anderen deutschen Städten bekannt. Das Start-up, das 2019 in Köln gegründet wurde, erlebte etwa in München einen Boom. Bis zu zwei Stunden sollen die Menschen dort für einen reichlich nach Wahl belegten Donut angestanden haben. Die reich verzierten Donuts sind etwas fürs Auge und werden auf stark bildbasierten Social-Media-Plattformen wie Instagram und Co jetzt schon vor dem Ulmer Münster in Szene gesetzt.

Auch in Augsburg hat vor wenigen Wochen eine Filiale eröffnet. Von Standard bis Vegan, von Crossaint-Donuts bis hin zu XXL Partytorten. Der Standard-Donut ohne große Verzierung ist für 2,10 Euro zu haben ist, der große "Royal Ball" schlägt mit 5,50 Euro zu Buche. Doch das Erfolgsgeheimnis des Franchisesystems sind wohl die Eigenkreationen. Im "Royal-Creator" lassen sich die Donuts nach eigenem Belieben zusammenstellen: Glasur, Füllung, Topping und Soßen. 120 Sorten lassen sich so bestellen. In Deutschland gibt es bislang 70 Filialen.

Marketing über Instragram und Co. gehört zum Konzept von Royal Donuts

Als Erfolgsgeheimnis der Royal Donuts gilt auch das konsequente Marketing über die Sozialen Medien. Die Instagram-Seite hatte nach Angaben der Firma nach nur 21 Monaten knapp 100.000 Abonnenten, erreiche wöchentlich über zwei Millionen Menschen. Beworben werden nicht mehr oder weniger als "die besten Donuts der Welt". Auch in Ulm und Neu-Ulm bauen die Royal Donuts mit ihren Posts bewusst Spannung auf. Im "Herzen Ulm" soll eröffnet werden. Ort und Eröffnungsdatum wird auch auf Anfrage nicht genannt. Das große Rätsel soll schließlich nur so gelüftet werden, wie es Marketing-Experten geplant haben. Die Follower geben sich euphorisch: Herzen und Juhu-Schreie dominieren die Kommentare.

Auf ihrer Homepage richtet sich das Unternehmen mehr als selbstbewusst an interessierte Franchisenehmer: "Unsere Stadt-Lizenzen verkaufen sich wie geschnitten Donuts", heißt es. Passend zu Pandemie sorge ein Donut-Lieferdienst für "sofortige Exklusivität".

