„Ich wurde missverstanden“

Freie Wähler: Sie sind nicht gegen Kandidatinnen

CFW/FWG-Ortsvorsitzender Hans-Manfred Allgaier ist eines wichtig, zu betonen: „Da wurde ich völlig missverstanden.“ Unsere Zeitung hatte über die Nominierungsversammlung am vergangenen Montag berichtet. Unter anderem schrieben wir, dass die Freien Wähler, die den amtierenden Bürgermeister Raphael Bögge nicht unterstützen wollen, sich auch gegen die beiden Kandidatinnen von SPD und CSU positionierten. Das aber stimme nicht, stellt Allgaier nun klar.

Er hatte in seiner Rede am Montagabend bedauert, dass die Freien bei ihrer Suche nach einem eigenen Bürgermeisterkandidaten kein Glück hatten. Wörtlich sagte er über die Kandidaten-Suche: „Leider sind alle nach Bedenkzeiten abgesprungen, denn die jetzige Situation mit unserem Bürgermeister ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Und Mittelmaß kommt für uns nicht infrage.“ Diese Äußerung beinhalte keinerlei Bewertung der in Senden nominierten Bürgermeisterkandidatinnen der CSU und SPD, so Allgaier. „Wir selbst haben keinen Top-Kandidaten gefunden und Mittelmaß wollten wir nicht anbieten“, fasst Petruch die Aussage im Gespräch mit unserer Zeitung zusammen. Die Fraktion sei froh über die gute Zusammenarbeit im Rat und wolle daran weiterhin festhalten. Auch werde sich die CFW/FWG nicht auf einen Kandidaten festlegen, „wir geben derzeit keine Wahlempfehlung ab“, so Petruch. Das könne lediglich passieren, wenn es im März zu einer Stichwahl kommen sollte.

Mit ihrem Ziel, einen Wechsel an der Verwaltungsspitze zu erreichen, gehen die Freien Wähler mit den anderen Fraktionen am Ratstisch konform. Auch die Sendener Grünen und BiSS haben sich darüber hinaus noch nicht festgelegt. (az)

