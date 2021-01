vor 19 Min.

Identität des Toten weiter unklar

Polizei geht nicht von Verbrechen aus, Obduktion soll folgen

Nach einem tödlichen Wohnungsbrand am Montagnachmittag in der Ringstraße in Neu-Ulm ist die Identität des gestorbenen Mannes noch immer nicht zweifelsfrei geklärt. Der Mann sei bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, sagte ein Sprecher des für Neu-Ulm zuständigen Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West am Dienstag.

Für Donnerstag sei eine Obduktion des Leichnams angeordnet worden. Zwar liege dem Vernehmen nach der Verdacht nahe, dass es sich bei dem Toten um den Wohnungsmieter handelt, der alleine dort lebte. Jedoch könne das erst nach einem DNA-Abgleich sicher festgestellt werden. Ein endgültiges Ergebnis hierzu könnte aufgrund des Feiertags womöglich erst am Wochenende vorliegen, so der Polizeisprecher.

Unklar ist zudem weiterhin die Brandursache. Am Dienstag wollte ein Sachverständiger des Landeskriminalamts (LKA) die komplett ausgebrannte Hochparterre-Wohnung in dem Gebäudekomplex entlang der Ringstraße begehen. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen liegen laut Polizei momentan nicht vor. Die Ermittlungen der Neu-Ulmer Kriminalpolizei dauern aber an.

Gegen 14.25 Uhr wurde der Polizei am Montag gemeldet, dass aus einer Wohnung Flammen schlagen. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst kamen mit einem Großaufgebot von bis zu 70 Einsatzkräften zu dem Wohnblock und löschten das Feuer. Bewohner mussten das Gebäude verlassen, zwei Bewohnerinnen wurden vorübergehend wegen eines Schocks sowie des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung behandelt.

Mit Ausnahme der vom Brand unmittelbar betroffenen Wohnung konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Nach momentanem Stand der Ermittlungen wird der Brandschaden von der Polizei auf etwa 40000 Euro geschätzt. (krom)

