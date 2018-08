00:36 Uhr

Ihr Liebesglück kam auf dem Motorrad

Elisabeth und Josef Beuter aus Nersingen feiern ihren 60. Hochzeitstag

Das Glück von Josef und Elisabeth Beuter aus Nersingen kam auf zwei Rädern – und gestern konnten die beiden nun ihre Diamantene Hochzeit feiern. Als vor über 60 Jahren Elisabeth Beuter mit ihrem Fahrrad von Steinheim nach Elchingen zur Nachtschicht in die damalige Firma Rauch fuhr, kam ihr der Arbeitskollege Josef Beuter mit dem Motorrad entgegen. Er hatte für die Firma eine Einkaufsfahrt zu erledigen. Als der heute 82-jährige seine Kollegin sah, fuhr er erst mal langsam neben ihr her und begleitete sie zur Firma. Elisabeth Beuter erinnert sich noch ganz genau: „Wir kannten uns schon vom Sehen und er als Elektriker kam öfters bei mir vorbei. Aber nach diesem Abend hat es dann gefunkt. Und unsere erste Verabredung führte uns dann nach Stuttgart in die Wilhelma, natürlich mit dem Motorrad.“

So dauerte es dann gar nicht lange, bis die beiden heirateten und nach Steinheim in das Haus ihrer Eltern zogen. „Eigentlich wollten wir dort selbst ein Haus bauen. Aber wir zogen erst nach Oberelchingen in das Haus seiner Eltern und im Jahre 1966 zogen wir in unser eigenes Haus nach Leibi“, erzählt die 82-jährige Rentnerin. In ihrem eigenen Haus lebten die beiden bis zum vergangenen Jahr.

Das größte gemeinsame Hobby der beiden war das Reisen. „Wir sind in ganz Deutschland herumgereist und haben jedes Jahr Urlaub gemacht. Früher alles mit dem Motorrad und später mit unserem Marco Polo Bus. Sogar unsere Hochzeitsreise führte uns mit dem Motorrad nach Österreich“, erzählt Elisabeth Beuter. Leider musste ihr Mann aus gesundheitlichen Gründen – er leidet unter Demenz – im vergangenen April in das Nersinger Pflegeheim ziehen. Sie blieb erst einmal alleine in ihrem Haus. Doch die Entfernung von ihrem Mann veranlasste sie im November auch in das gleiche Pflegeheim zu ziehen.

Dort ist sie wieder mit ihrem Josef zusammen, die beiden verbringen möglichst viel Zeit miteinander und erinnern sich gerne an ihre gemeinsamen Unternehmungen. Zu ihrem Ehejubiläum gab es mit einigen Verwandten und Freunden eine kleine Feier. (ewgo)

