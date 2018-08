vor 58 Min.

Ihre Wirtin ist ein Volltreffer

Burlafinger Schützen betreiben ihr Vereinsheim selbst

Von Inge Pflüger

Silke Bader ist nicht nur eine regional-, landes- und bundesweit erfolgreiche Sportschützin, jetzt dient sie ihrem Heimatverein, den Burlafinger Schützen, auch noch als Gastwirtin. Gemeinsam mit Manfred Pelz und weiteren Vereinskameraden betreibt sie mittlerweile das herausgeputzte Schützenheim.

Nachdem Anfang des Jahres die Suche nach einem heimischen Pächter erfolglos verlaufen war, hat sich der Verein mit knapp 300 Mitgliedern entschlossen, die Bewirtschaftung in Eigenregie zu stemmen. Aus einer Laune heraus wurde die Idee während einer Geburtstagsfeier im Februar geboren, erzählt Silke Bader. Es wurde eigens ein Gastro-Team mit Vereinsmitgliedern gegründet. Ihm stehen Silke Bader und Manfred Pelz vor. In wenigen Monaten wurde die Gaststätte, teils mit eigener Muskelkraft, renoviert und auf den Namen „Gasthaus Blattl-Wirt mit Biergarten“ getauft.

Das Konzept kommt an. Die quirlige Silke Bader – von Beruf Bankkauffrau in Neu-Ulm – hat neben dem Schießen noch ein weiteres Hobby: das Kochen. Ihr Wurstsalat wurde in kürzester Zeit bei den Gästen zum kulinarischen Renner. Das Gastro-Team legt bei seiner Arbeit großen Wert auf regionale Produkte. Momentan stehen diverse kalte Gerichte auf der Speisekarte.

Bei der Renovierung wurde Modernes mit Rustikalem kombiniert, hinzu kommen edle Accessoires. Es dominieren die Farben Bordeaux, Weiß, Grau und Silber. An den Wänden wechseln sich Schützen-Scheiben mit Hirschgeweihen ab. Zugleich wurden die alten, im Keller gelagerten Lampen quasi „aufgepimpt“, wie Silke Bader erzählt. Stühle und Bänke erhielten neue Polster und es wurden eine neue Theke angeschafft. Alles lag in den Händen von Silke Bader. Sie hat etwas Tolles geschaffen.

Gedanken machen sich die Schützen allerdings, wie es in den Wintermonaten in Sachen „warme Küche“ laufen soll. Denn neben Gemütlichkeit wolle man den Gästen auch warmes Essen bieten. Trotzdem werden jetzt schon größere Veranstaltungen bewältigt, etwa am 24. August die Oldie-Nacht. Zugleich steht das Haus offen für private Familien- oder Firmenfeste. „Bei Bedarf arbeiten wir dann mit einem Catering zusammen“ betont Silke Bader.

Noch ein Wort zu ihren Kochkünsten: Silke Bader ging beim „Promikochen“ im Neu-Ulmer Möbelhaus Mahler zusammen mit Schauspieler Ralf Bauer im März vergangenen Jahres als Siegerpaar hervor.

