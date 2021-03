vor 19 Min.

Ikea öffnet wieder: So war der erste Tag nach dem Corona-Lockdown

Plus Nach Monaten des Corona-Lockdowns hat auch das Möbelhaus Ikea in Ulm wieder geöffnet. Wie war der erste Tag vor Ort?

Von Thomas Heckmann

Seit Montag dürfen in Baden-Württemberg viele weitere Einzelhandelsgeschäfte nach wochenlanger Schließung wieder ihre Kunden begrüßen. In Ulm zeigte sich der schwedische Möbelriese Ikea mit 54 deutschen Filialen am Montag perfekt vorbereitet. Ein Besuch vor Ort.

Bereits am Wochenende war auf dem Internetauftritt des Möbelhauses ein Terminreservierungssystem freigeschaltet, in dem sich die Kunden im Viertelstundentakt zum Besuch anmelden können. Auch am Montagnachmittag waren spontane Besuche genauso planbar wie der Besuch am Wochenende.

Ikea in Ulm nach dem Lockdown: Über den QR-Code ins Möbelhaus

Vor dem Haupteingang sorgen Absperrgitter für einen geordneten Kundenzugang. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes überprüfen am Eingang den auf dem Smartphone oder Papier mitgebrachten QR-Code des Kunden, ob er zur richtigen Zeit das Möbelhaus besuchen will.

Keine Aussagen macht das Möbelhaus zur Besuchsdauer. Auf Nachfrage vor Ort erfährt man, dass die Besuchszeit nicht begrenzt ist, man aber mit durchschnittlich 90 Minuten pro Besuch kalkuliert. So wie jeder andere Händler behält sich Ikea aber vor, bei Überfüllung Kunden abzuweisen.

Im Inneren des Möbelhauses fühlt sich der Stammkunde sofort „wie immer“. Es fehlt jedoch das Restaurant, das nach Ikea-Angaben von rund einem Drittel der Kunden der ausschließliche Besuchsgrund ist. Auch der legendäre Hot-Dog-Stand ist geschlossen.

Warenangebot bei Ikea ist wie immer: Beliebte Dinge sind ausverkauft

Das Warenangebot ist wie immer: Teelichter sind vorrätig, aber ausgerechnet die großen Regalbretter für den Pax-Schrank sind ausverkauft.

Während der Schließung ging der Verkauf über „Click&Collect“ weiter, daher fehlen jetzt Waren, die in den vergangenen Wochen zu stark nachgefragt waren. Für eine Gebühr von zehn Euro stellen Ikea-Mitarbeiter die Bestellung zusammen und geben die Ware nach Terminvereinbarung aus.

Beim Rundgang durch das Möbelhaus ist eine ungewohnte angenehme Ruhe spürbar. Die wenigen Kunden verteilen sich gut über die Verkaufsfläche und auch an den Kassen gibt es keinerlei Schlangenbildung. Auffallend bleibt das häufige „Grüß Gott“ der Mitarbeiter, die dann auch im Gespräch zugeben, dass ihnen der Kundenkontakt gefehlt habe und sie froh sind, endlich wieder Kunden auf den Gängen und an den Kassen zu sehen.

