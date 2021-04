Illerplastic hat einen Käufer

Plus Vor gut zwei Monaten musste der traditionsreiche Fensterhersteller Illerplastic aus Illertissen Insolvenz anmelden. Jetzt wurde eine Lösung gefunden und am Gründonnerstag der Belegschaft präsentiert.

Eigentlich hatten sich die beiden Insolvenzverwalter Tobias Sorg und Konrad Menz von der Kanzlei BMP Solutions erhofft, der Belegschaft von Illerplastic am Gründonnerstag eine komplette Lösung präsentieren zu können, wie es mit dem Illertisser Unternehmen weitergeht. Doch das hatte trotz längerer Verhandlungen bis in die Nacht zum Donnerstag hinein nicht ganz funktioniert. Trotzdem gibt es Neuigkeiten.

Immerhin ist soviel klar: Es gibt einen sehr ernsthaften Interessenten aus der Region, der die Illerplastic Fensterbau GmbH übernehmen will. Doch noch steht nicht fest, wie viele Arbeitsplätze erhalten werden können. Der Käufer kann aller Wahrscheinlichkeit nach nicht alle übernehmen.

Illerplastics Insolvenzverwalter wollen um Arbeitsplätze kämpfen

Das erklärten die beiden Insolvenzverwalter am Donnerstagnachmittag. "Es wird wohl nicht für alle reichen", sagte Tobias Sorg, "aber wir werden um jeden Arbeitsplatz kämpfen." Er und sein Kollege hatten in den vergangenen beiden Monaten das insolvente Unternehmen durchleuchtet und festgestellt, dass eine Sanierung der Illerplastic aus sich heraus nicht möglich sei, sondern frisches Geld gebraucht werde.

Deshalb suchten sie nach möglichen Investoren - und fanden offenbar sehr viele Interessenten. Am Ende blieben drei Unternehmen übrig, zwei aus Norddeutschland und eines aus der Nähe:

Gugelfuss aus Elchingen. Sorg und Menz sprechen von einem "anständigen Angebot". Deshalb soll Gugelfuss auch den Zuschlag bekommen. Das letzte Wort jedoch hat in dieser Angelegenheit der sogenannte Gläubigerausschuss, der nun über die Osterfeiertage die Gelegenheit hat, die Offerte zu prüfen. Wenn er sie annimmt, könnte am Dienstag die Lösung eingetütet werden.





