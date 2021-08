Illertissen

15.08.2021

Live im Sperrbezirk in Illertissen: Im dritten Anlauf klappt es mit der Premiere

Plus Zwei Mal musste die Veranstaltung "Live im Sperrbezirk" in Illertissen abgesagt werden. Die Välscher hatten als dritte Band allerdings Glück mit dem Wetter.

Von Roland Furthmair

Im dritten Anlauf hat es nun doch noch geklappt: Die in und um Illertissen so beliebte Veranstaltungsreihe „Live im Sperrbezirk“ konnte nun endlich steigen, wenn auch nicht auf dem Marktplatz, so doch auf dem alten Baywa-Gelände. Es war ein heißer Abend, nicht nur was die Temperaturen anging, sondern auch musikalisch. Die Band "Die Välscher" rockte, was das Zeug hielt - und das Publikum hatte seinen Spaß. Es entging noch rechtzeitig dem in diesem Sommer oft unvermeidlichen heftigen Regenguss, der an diesem Abend gegen 22.30 Uhr niederging. Was die Besucherinnen und Besucher bei Live im Sperrbezirk erleben konnten.

