Illertissen

vor 17 Min.

Zu Hause auf den Bühnen der Welt - und in Illertissen: Catalina Bertucci im Porträt

Plus Sopranistin von internationalem Rang, zugleich die Frau an der Seite des Festival-Chefs und Countertenors Benno Schachtner: Wie lebt Catalina Bertucci?

Von Dagmar Hub

Der letzte Ton des "Pre-Konzerts" des diesjährigen Diademus-Festivals war kaum verklungen, da drückte Festival-Intendant Benno Schachtner die acht Monate alte Tochter Noelia zur Freude des Publikums seiner Frau Catalina Bertucci in den Arm, die bei diesem Konzert mit viel Einfühlungsvermögen und emotionaler Dramatik Lieder der Spätromantik gesungen hatte. "Ich habe statt einem Blumenstrauß ein Baby bekommen", erzählt Bertucci mit lachender Stimme und einer leisen Ironie. Selbst Sopranistin von internationalem Rang und mit Engagements in Theatern und Konzerthäusern in Europa und Südamerika, gleichzeitig die Frau an der Seite des vielfältig tätigen Musikprofessors, Festival-Intendanten, Countertenors (und begeisterten Landwirts) Benno Schachtner: Wie lebt Catalina Bertucci?

