Im Barfüßer in Neu-Ulm ist Ende des Jahres Schluss

Der Barfüßer in Neu-Ulm wird am 1. Januar 2020 geschlossen. Ob es einen Neubau an dieser Stelle geben wird, ist noch offen.

Jetzt ist sicher: Die Gaststätte Barfüßer in Neu-Ulm macht zum 1. Januar 2020 zu. Das gab Gastronom Eberhard Riedmüller am Montagvormittag bekannt.

Von Michael Ruddigkeit

Er habe heute seine Mitarbeiter über die Entscheidung informiert, sagte Riedmüller gegenüber unserer Redaktion. Den Beschäftigten werde das Angebot gemacht, in einem der anderen Riedmüller-Betriebe weiter zu arbeiten, sei es im Barfüßer in Weißenhorn, im Ratskeller oder im Tanivera in Ulm. Betroffen sind etwa 50 bis 60 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit.

Ebbo Riedmüller will Millionen in Neubau stecken

Wie berichtet, will Riedmüller das alte Barfüßer-Gebäude an der Donau abreißen und durch einen Neubau ersetzen. Die Grundsatzentscheidung darüber muss letztlich der Neu-Ulmer Stadtrat treffen. Riedmüller hofft, dass dies bis nach der Sommerpause der Fall sein wird. Solange werde er die Planung für den Neubau vorantreiben. "Wenn es klappt, ist es gut. Wenn nicht, habe ich halt Pech gehabt", sagte Riedmüller.

