Im Blautal-Center in Ulm gibt es jetzt ein Corona-Testzentrum

In Ulm gibt es jetzt vier Corona-Testzentren. Das neueste befindet sich im Blautal-Center.

im Blautal-Center gibt es jetzt das vierte Ulmer Corona-Testzentrum. Es funktioniert als Drive-In mit Zufahrt über das Parkdeck Ost. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 16 bis 20 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr. Es ist eine vorherige Terminvereinbarung unter ulm.de/schnelltests erforderlich. Das teilte die Stadt Ulm mit.

Hier sind weitere Corona-Testzentren in Ulm

Neben diesem neuen Standort werden im Auftrag der Stadt Ulm weiterhin die drei Testzentren im Theatro, in der Ulm-Messe und am Donaubad-Drive-In betrieben. Darüber hinaus macht der Testbus an verschiedenen Wochentagen in Wiblingen, am Eselsberg, am Weststadthaus und am Ehinger Tor Station. Jeder, der möchte, kann sich dort alle sieben Tage kostenlos mit einem Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen. (AZ)

