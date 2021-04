Im Blick der Stasi: Der Künstler aus Pfuhl, der kein Spion sein wollte

Plus Wolfgang Steiner ist nicht nur ein mehrfach preisgekrönter Künstler. Der 86-Jährige kann Geschichten erzählen, die Stoff für mehrere Filme liefern könnten.

Er hat einst Lithografie gelernt, ist aus der Ex-DDR geflüchtet, hat die Welt bereist, sich vor Jahren in Pfuhl niedergelassen, sein Leben lang gemalt und gezeichnet, als Künstler Spuren im In- und Ausland hinterlassen und wenn man ihn sieht, mit ihm fachsimpelt, weiß man: Bei Wolfgang Steiner ist mit 86 noch lange nicht Schluss, auch wenn er behauptet: „In diesem Alter hat man keine Pläne mehr.“

Die großen Pläne sind verflogen, aber zur Ruhe gesetzt hat sich der an einem Sonntag 1935 im sächsischen Crimmitschau geborene Künstler nicht. Die Leidenschaft, seine unermessliche Fantasie in Bilder umzusetzen, treibt ihn immer wieder an und sei es „nur“ zum Erfinden neuer Gemälde oder zur Teilnahme an einer Ausstellung, die für 7. Mai bis 4. Juni im Weißenhorner Haus der Begegnung St. Claret geplant ist, falls Corona dann ein Einsehen mit den Künstlern hat. In aller Bescheidenheit hat sich Steiner nicht selbst angemeldet. Das hat Künstlerin Marianne Mostert für ihn erledigt.

Der Wahl-Pfuhler geriet in den Blick der Stasi

Wenn Wolfgang Steiner lebhaft aus seinem Leben erzählt, ist man total gebannt. Von der großartigen Entwicklung, die er allen Hindernissen zum Trotz gemacht hat. Spannend, wie ihm mit einem Fotografen 1955, als die Mauer noch nicht stand, die Leute in der DDR aber schon scharf bewacht wurden, die Flucht aus dieser Republik gelang, weil sie es verstanden, in Königswusterhausen nahe Berlin die Vopos zu narren. Er war unbewusst in den Blick der Stasi geraten. „Ich war einer der Kleinsten und einer der Frechsten“, erinnert sich der Künstler. „Frech auch der Stasi gegenüber. Der Vater meiner damaligen Freundin war Kommunist, riet mir aber, sofort abzuhauen, sonst würde mich die Stasi dranbekommen. Noch in der Nacht bin ich weg.“

Im KZ-Auffanglager bei Sandbostel einquartiert

Dann begann seine „Reise“ durch den Westen. Zunächst war er kurz in Berlin, wo die westlichen Besatzungskräfte ihn als Spion anheuern wollten. Er machte da nicht mit. „Mit einem Amiflugzeug bin ich in der Zeit der Luftbrücke nach Hamburg gekommen. Von dort ging es weiter in die Lüneburger Heide, wo ich im früheren KZ-Auffanglager bei Sandbostel einquartiert wurde, das heute ein Museum ist.“

Steiners Leben blieb bewegt. Er arbeitete als Heizer und ohne Handschuhe als Steine-Schlepper: „Ich verdiente damals 50 Pfennig am Tag.“ Aber er schlug sich weiter durch. In Köln durfte er dann erstmals im Westen in einer Druckerei als Lithograf arbeiten. In den 1960er-Jahren führte ihn der Weg nach Ulm und da auch zur Künstlergilde. War er hier zunächst in zwei Firmen als Lithograf, Grafiker und Werbeleiter ein sehr gefragter Mann, der seine Freizeit quasi nur mit Malerei verbrachte, bis er seine zweite Frau Jutta kennenlernte, mit der er nun 40 Jahre verheiratet ist und die ihn bei allem mächtig unterstützt, ließ ihn auch da die Kunst nicht los. Seit 1990 ist er freischaffender Künstler.

Bild vom Künstler Wolfgang Steiner aus Neu-Ulm/Pfuhl. Foto: Stefan Kuemmritz

Wer Bilder von Wolfgang Steiner gesehen hat, wird sie nicht vergessen. Wenn der Pfuhler ausstellt, erkennt man sofort seine „Handschrift“. Die Bilder fallen durch ihre Andersartigkeit, die fantasievollen Gestalten auf der Leinwand und die teilweise aberwitzigen Geschichten auf, die er da erzählt. Der frühere hiesige Kulturjournalist Eduard Ohm beschrieb es einmal so: „In einem kulissenartigen Nebeneinander und Hintereinander, Übereinander und manchmal auch Durcheinander beginnt es bald, wenn man genauer hinschaut, von abenteuerlichsten, fantasievollsten Dingen und Wesen zu wimmeln. Er präsentiert einen Garten Eden, in dem sich seltsame Flugobjekte – manchmal sieht man auch Luftschiffe davonfahren – befinden, Labyrinthe – Escher lässt grüßen – geometrische Figuren, die nicht möglich sind, symbolische Kreationen.“ Besser kann man es nicht ausdrücken. Wobei Steiner gerne auch mal Anleihen beim niederländischen Maler Hieronymus Bosch, genommen hat.

Rathäuser von Augsburg, Bern, Ulm oder Neu-Ulm sind Kunden

Seine Art, Bilder zu gestalten und seine Fantasie in ihnen spielen zu lassen, hat Steiner viel Ruhm und Ehre eingebracht. Lange kam er mit dem Malen kaum nach („Ich habe damals gemalt wie ein Weltmeister“), weil Kunden in Deutschland und anderswo, zu denen auch der Mann von Schlagersängerin Caterina Valente zählte, stets neue Bilder wollten. Baden-Württemberg, das Innenministerium, Städte wie Augsburg, Bern, Ulm oder Neu-Ulm, Museen, Firmen, Banken sowie private Sammler in ganz Europa und Amerika kauften laufend seine Werke. „Eine Agentin kommt auch heute regelmäßig noch“, berichtet Steiner, der auch als Kunstdozent wirkte, Akt-Kurse besuchte und Operationen beiwohnte, um die menschliche Physiognomie eingehend zu studieren.

Steiner sammelte im In- und Ausland Preise. Die wichtigsten waren der dritte Preis beim Internationalen Salon de Mai in Bern (1975), die „Mention Honorable“ bei der Ausstellung im Grand Palais de Champs Elyseé in Paris (1978), die Silbermedaille im gleichen Palais zwei Jahre später sowie die Goldmedaille („Euro-Medaille“) für Kunst und Kultur des Europäischen Kulturkreises in Baden-Baden. Wenn Steiner in seinem 20 Quadratmeter großen, mit eigenen Bildern voll gehängten Atelier sitzt, ist er glücklich: „Ich bin wirklich ein Sonntagskind. Ich konnte machen, was ich mir vorgenommen hatte, hätte nie gedacht, dass ich so weit komme.“ Und mit 86 ist bei ihm noch lange nicht Schluss.

