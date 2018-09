17.09.2018

Im Donaubad zieht das Mittelalter ein

Vom 21. bis zum 24. September sollen Saunafans auf die Kosten kommen

Neu-Ulm Das Saunabaden hat eine lange Tradition, die im europäischen Raum bis in das 5. Jahrhundert zurückreicht. Heute gibt es in Deutschland etwa 12000 Saunaanlagen – was Deutschland gewissermaßen zum Saunaweltmeister macht. Dies wird jährlich mit dem Tag der Sauna am 24. September gefeiert. Das Donaubad Neu-Ulm widmet in diesem Jahr der schweißtreibenden Tradition ein Mittelalter-Wochenende.

Von Freitag, 21., bis Montag, 24. September, können die Besucher der Sauna von 10 bis 22 Uhr nicht nur die normalen Angebote nutzen, sondern auch nach mittelalterlicher Art im Schwitzzelt Dampf ablassen. Mit zum Programm gehören Aufgüsse, die vom Mittelalter inspiriert sind, zum Beispiel ein Ritterschlag-Aufguss, ein Robin-Hood-Aufguss und ein Holde-Maid-Aufguss.

Wer es nicht ganz so heiß mag, kann im Badezuber baden, an Ritterspielen teilnehmen oder Schmackhaftes vom Grill oder aus dem Fass zu sich nehmen. Im Osteopathie- und Massagezelt verspricht das Neu-Ulmer Donaubad Dellen- und Beulenheilerei.

Der Eintritt am Mittelalter-Wochenende entspricht dem an normalen Bade- und Saunatagen – es ist kein Event-Zuschlag fällig. (az)

