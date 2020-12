vor 1 Min.

Im Einkaufsmarkt eingeschlossen: 18-Jähriger randaliert in Erolzheim

Nach dem Vorfall in Erolzheim ermittelt jetzt die Polizei.

Ein 18-Jähriger kommt aus einem Einkaufsmarkt in Erolzheim nicht mehr heraus. Dann randaliert er. Jetzt ermittelt in Polizei.

Ein 18-Jähriger hat von Dienstag auf Mittwoch in einem Einkaufsmarkt in Erolzheim (Landkreis Biberach) randaliert. Nach Angaben der Polizei war er darin eingeschlossen.

Demnach begab sich der 18-Jährige kurz vor 20 Uhr in den Einkaufsmarkt in der Zeppelinstraße. Nach Ladenschluss befand er sich immer noch in dem Geschäft und konnte diesen nicht mehr verlassen. Er beschädigte eine Ausgangstür und verschiedene Elektrogeräte.

Am Mittwoch gegen 5.30 Uhr entdeckte ein Zeuge den jungen Mann in dem Geschäft und informierte die Polizei. Die rückte an und nahm den 18-Jährigen mit. Der junge Mann stand unter Alkoholeinfluss.

Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an. Es gilt nun auch herauszufinden, ob der 18-Jährige versehentlich eingeschlossen wurde oder ob er sich absichtlich einschließen ließ. (az)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen