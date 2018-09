vor 23 Min.

Im Laufschritt durch die Marktgemeinde

Am 7. Oktober schnüren wieder hunderte Teilnehmer die Schuhe, um beim Pfaffenhofer Marktlauf dabei zu sein. Auch wer nicht startet, kann etwas gewinnen.

Von Andreas Brücken

Für viele begeisterte Läufer gehört der Marktlauf in Pfaffenhofen schon als fester Termin in den Kalender. Bereits zum zwölften Mal werden am Sonntag, 7. Oktober, hunderte große und kleine Sportler das Straßenbild der Marktgemeinde prägen.

Jedoch müssen die Teilnehmer keinen hektischen Massenstart befürchten, wie er bei den großen Läufen stattfindet. Fast in einer familiären Atmosphäre fällt der jeweilige Startschuss für die insgesamt neun Wettbewerbe. Für alle Sportler gibt es das offizielle T-Shirt in Grün mit dem Aufdruck der Neu-Ulmer Zeitung. Unsere Zeitung unterstützt wieder die Benefizveranstaltung, deren Erlös vollständig an „Pfaffenhofen hilft“ und die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, geht.

Der Hauptlauf ist 7,5 Kilometer lang

Die jüngsten Teilnehmer unter acht Jahren laufen auf der Volkertshofener Straße die überschaubare Strecke von 680 Metern. Eltern und Geschwister können die kleinen Athleten gut im Blick behalten und anfeuern. Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren sind 1,2 Kilometer zu bewältigen. Die 18- bis 20-Jährigen sowie die Hobbyläufer müssen dagegen die doppelte Runde – also 2,5 Kilometer – laufen. Wer etwas ambitionierter ist, kann sich für die Königsdisziplin, den Hauptlauf mit 7,5 Kilometern, anmelden.

Mit auf dem Streckenplan steht auch in diesem Jahr wieder der Lauf der Nordic Walker. Rund zwei Kilometer auf asphaltierten und drei Kilometer auf geschotterten Wegen haben die Sportler in dieser Disziplin zu bewältigen.

Die Organisatorin Dorothee Hartmann ist stolz auf die tatkräftige Unterstützung der vielen ehrenamtlichen Helfer: „Großen Dank gilt den Mitgliedern des Lauftreff Pfaffenhofen und den vielen lokalen und überregionalen Sponsoren.“ Ohne deren Mitarbeit sei das Event nicht durchführbar.

Der Hauptpreis der Tombola ist noch geheim

Wer sich nicht unbedingt sportlich betätigen möchte, sondern sich lieber auf sein Glück verlassen will, hat mit der Tombola die Gelegenheit dazu. Wie der Hauptpreis aussehen wird, verrät Hartmann allerdings noch nicht: „Da lassen wir uns nicht in die Karten schauen.“ Die größten Gewinner der Veranstaltung werden ohnehin bedürftige Menschen sein, denen der Erlös zu Gute kommt.

Autofahrer müssen sich wegen des Marktlaufs an dem Sonntag auf Behinderungen einstellen. Von 8 bis etwa 18.30 Uhr sind folgende Straßen für den Verkehr gesperrt: Volkertshofener Straße, Erbishofener Straße, Diepertshofener Straße, Rothweg, Schlesierstraße, Danziger Straße, Raiffeisenstraße, Holzschwanger Straße, Espach und Fohlenweg. Ebenso ist der Kirchplatz ab der Hauptstraße gesperrt.

Im Bereich der Laufstrecke wird während der Veranstaltung ein beidseitiges Halteverbot und eine örtliche Umleitungsstrecke eingerichtet. In der Volkertshofener Straße besteht während der Veranstaltung auch keine Parkmöglichkeit. Parkplätze stehen jedoch beim Rathaus und bei der Schule an der Pestalozzistraße zur Verfügung. Die Teilnehmer aus der Umgebung werden gebeten, nach Möglichkeit nicht mit dem Auto zu kommen.

Hier geht es zur Anmeldung für den Marktlauf.

