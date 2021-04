Im Reich der Toten: So krempelt der neue Leiter die Ulmer Rechtsmedizin um

Plus Sebastian Kunz ist seit einem Jahr der neue Chef der Ulmer Rechtsmedizin. Seither hat sich viel getan. Eine Multimedia-Reportage zeigt, was genau.

Zwei Leichen landeten Anfang der Woche bei Sebastian Kunz auf dem Tisch. Beide waren Opfer eines Tötungsdelikts: Die eine - 35 Jahre alt - wurde in Bad Wörishofen mit über 30 Messerstichen getötet. Die andere, eine 33-Jährige, kam im Sendener Stadtteil Wullenstetten gewaltsam ums Leben. Kunz obduzierte sie. Alltag für den Rechtsmediziner. Das Bemerkenswerte: In diesem Jahr seien schon viele Gewaltopfer im Sektionssaal am Universitätsklinikum Ulm gelandet, sagt Kunz. Es zeichne sich bereits jetzt ab, dass 2021 mehr Tote als im Vorjahr in der Münsterstadt obduziert werden. Doch nicht nur das hat sich verändert, seitdem der 41-Jährige der neue Chef der Ulmer Rechtsmedizin ist.

Ulm: Wie die Corona-Pandemie Obduktionen verändert

Mit einer durchsichtigen Schürze, blauer Arbeitskleidung und mit gelben Gummihandschuhen steht Sebastian Kunz im Obduktionssaal der Gerichtsmedizin an der Uni Ulm. Unter seinen Handschuhen trägt er ein weiteres Paar aus Baumwolle. So vermeide er zu starkes Schwitzen, wenn er zu Skalpell und Säge greift. Der Mann mit dem kahl rasierten Kopf wirkt fröhlich und begeistert, als er über seinen Job berichtet. Die Arbeit als Rechtsmediziner sei unglaublich vielfältig und manchmal eine Art Detektivarbeit. Man merkt schnell: Dieser Mann hat seine Berufung gefunden.

Wegen der Corona-Pandemie verändert sich aber auch für Kunz und sein Team die Arbeit im Sektionssaal. So muss der Rechtsmediziner langärmlig und mit FFP2-Maske obduzieren. Das Problem: Bei Obduktionen kommt es stark auf den Geruchssinn an. So kann der Mageninhalt zum Beispiel nach Alkohol riechen und möglicherweise entscheidende Aufschlüsse geben. „Es geht etwas verloren, wenn man die Nase nicht benutzt“, sagt Kunz.

Um Corona zu verstehen, müssen laut Kunz die Toten befragt werden

Personen, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, wurden in Ulm bereits obduziert – aber nicht primär aus diesem Grund. Denn die Gerichtsmedizin arbeitet vor allem im Auftrag der Staatsanwaltschaft. Diese gibt dann eine Obduktion in Auftrag, wenn Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann. Kunz spricht in diesem Zusammenhang von Corona-Zufallsfunden, die er bei Obduktionen machte. Erst bei Untersuchungen von Leichen seien teilweise Infektionen festgestellt worden.

Kunz erklärt: „Ich habe schon viele virusinfizierte Lungen untersucht, bei denen es sich nicht um Corona gehandelt hat. Das aktuelle Virus ist infektiöser und gefährlicher, daher ist extremes Aufpassen gefordert. Angst, einen Corona-Toten zu obduzieren, habe ich aber nicht.“ Grundsätzlich wird laut Kunz zu wenig obduziert, vor allem, was die Corona-Pandemie angeht: „Wie lerne ich eine Krankheit, die oft tödlich verläuft und von der nicht viel bekannt ist, kennen? Indem ich die Toten befrage." Und das geht nur per Obduktion.

Rechtsmedizin: Ulm ist mit Anzahl an Obduktionen weit zurück

Kunz betont auch, dass Rechtsmedizin deutlich mehr leisten könne als das, wofür sie genutzt werde. So könnten mehr Todesfälle, bei denen Fremdverschulden ausgeschlossen wurde, dennoch obduziert werden. „Obduktionen sind ein Luxusgut. Wenn man zu 100 Prozent sicher gehen will, muss man obduzieren", so der 41-Jährige. Erhöhen will er die Anzahl über Aufklärung im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen mit Polizei und Staatsanwaltschaft.

Seit Kunz Leiter der Ulmer Rechtsmedizin ist, hat sich bereits einiges verändert. So wurde die Anzahl an Obduktionen erhöht. Bei Betrachtung umliegender Institute wie Würzburg, Freiburg oder München, liegt Ulm mit 130 Untersuchungen im vergangenen Jahr aber weit zurück. Hinzu kommt, dass 2020 im Februar und März in Ulm nicht obduziert wurde, da der ehemalige Leiter in Rente ging. In diesem Jahr wurden in Ulm, einschließlich des vergangenen Montags, bereits 47 Leichen untersucht. München sei mit knappen 3000 Obduktionen im Jahr Spitzenreiter in der Bundesrepublik. „Dort wird am lückenlosesten aufgeklärt“, so Kunz. Dies liege unter anderem daran, dass die bayerische Landeshauptstadt ein großes Einzugsgebiet habe und mehr als 20 Ärzte für Obduktionen bereitstünden.

Ulmer Rechtsmedizin bekommt neue Ärztinnen

Auch Sebastian Kunz bekommt ein größeres Team. So wird er ab Mai von zwei weiteren Ärztinnen unterstützt. Bisher arbeitet neben ihm lediglich eine weitere Rechtsmedizinerin in Ulm. Zudem soll in der Abteilung der Rechtsmedizin in der Prittwitzstraße bald eine Gewaltambulanz in Betrieb genommen werden. Solche Einrichtungen helfen Opfern von Gewalttaten, die erlittenen Verletzungen festzuhalten und Spuren zu sichern. Diese können bei möglichen Gerichtsverfahren helfen und dem Schutz der Opfer vor weiteren Übergriffen dienen.

Sebastian Kunz hat mehrere Wünsche, wie das Institut für Rechtsmedizin in Ulm auch technisch noch besser ausgestattet werden könnte. Neben einem Oberflächenscanner, forensischen Lichtquellen und weiterem Tatortequipment könnte der ehemalige Leiter der isländischen Rechtsmedizin für Forschungspraktiken eine Hochgeschwindigkeitskamera gebrauchen. Wenn es zum Beispiel um die Analyse von Blutspuren gehe, sei eine solche Kamera ideal.

Das ist der Werdegang von Sebastian Kunz 1 / 4 Zurück Vorwärts Anfänge Nach seinem Abitur studierte Sebastian Kunz für ein Semester Medienökonomie an der Technischen Universität Ilmenau. Ursprünglich wollte er Filmemacher werden. Danach begann er an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Humanmedizin zu studieren.

Facharzt Nach seinem Examen war er für zwei Jahre als Assistenzarzt am Institut für Rechtsmedizin in Stockholm tätig. Anschließend legte er seine Facharztprüfung ab und promovierte in München.

Tätigkeiten in Salzburg und Reykjavik Danach folgte für seine Habilitation der Wechsel nach Salzburg. Von 2016 bis 2020 leitete Kunz die rechtsmedizinische Abteilung am Landspitali Universitätskrankenhaus in Reykjavik.

Wechsel nach Ulm Seit 1. April 2020 ist er Leiter des Instituts für Rechtsmedizin an der Universität Ulm. Mit seiner Frau, zwei Kindern und einem Hund lebt der 41-Jährige in Ulm.

Die meisten Obduktionen in Ulm sind für Kunz Routine

Wie geht Sebastian Kunz damit um, dass er jeden Tag mit dem Thema Tod konfrontiert wird? Wird für ihn die Arbeit im Sektionssaal, am Tatort und im Gericht zur Gewohnheit? „Routine wird der Job nicht. Das implementiert, dass einen die Arbeit am Anfang gestört hat und man über irgendwas hinwegkommen musste.“ Ihn beschäftigen seine Fälle vielmehr dahingehend, ob er seine Beobachtungen richtig interpretiert hat. Welcher Messerstich kam zuerst, ist der Schuss wirklich genau an besagte Stelle gegangen oder passt die Blutspur zu einer entsprechenden Verletzung? „Ich habe jetzt über 4000 Leichen obduziert. Wenn mich jeder einzelne Fall emotional beschäftigen würde, könnte ich den Job nicht machen.“

Kunz erläutert, dass einem immer das nahe gehe, wofür man Empathie habe: „Wenn ich Kinder obduziere, die drei oder vier Jahre alt sind, so wie meine eigenen, dann schluckt man, das mag ich nicht gern. Gerade weil man eine Assoziation zur eigenen Familie hat, geht einem das nahe.“ Gewisse Aspekte seiner Arbeit als Rechtsmediziner kann er für eine seiner Leidenschaften nutzen. In seiner Freizeit schreibt der 41-Jährige Film-Drehbücher und Krimis. So arbeitet er derzeit mit dem Regisseur und Schauspieler Michel Guillaume („Soko München“) an einer Krimiserie mit dem Namen „Quid pro Quo“. Man könnte das Projekt am besten mit „Dexter meets Boerne“ beschreiben, so Kunz. Noch haben er und Guillaume aber keinen Abnehmer gefunden.

Ulm: Chef der Rechtsmedizin will Krimi-Dokumentation produzieren

Auch ein isländisch-japanisches Filmprojekt mit dem Namen „Fugu“ ist bereits fertig, musste aber wegen der Corona-Pandemie vorerst ad acta gelegt werden. Das neueste Projekt von Kunz soll eine Dokumentation im „True Crime“-Stil über einen der spektakulärsten Fälle seiner Karriere werden. Ein 20-jährige Frau verschwand in der isländischen Hauptstadt Reykjavik nach einem Barbesuch. Ermittler fanden heraus, dass die junge Frau an dem Abend in das Auto eines grönländischen Fischers gestiegen war. Nachdem die isländische Polizei und Hunderte von Freiwilligen mehrere Tage nach der jungen Frau gesucht hatten, wurde die Leiche am Strand angespült.

Auf Basis der Indizienlage sind die Richter zu dem Schluss gekommen, dass der Fischer die 20-Jährige umgebracht und im Meer "entsorgt" hat. Verurteilt wurde er zu 19 Jahren Haft. Gestanden hat er die Tat nie. Laut Kunz, der die Getötete obduzierte, passieren in Island je nach Zeitspanne 1,5 Morde im Jahr. Dies sei keine hohe Anzahl. Zwar sei die Expertise der Ermittler hoch, es fehle im Rahmen solcher Untersuchungen aber die Routine. „Daher war ich in diesem Fall sehr intensiv in die Ermittlungsarbeit involviert. Das ist in Deutschland normalerweise nicht so.“

Seit einem Jahr ist der gebürtige Münchner nun wieder in seinem Heimatland tätig. Auf die Frage, ob er sich in Ulm eingelebt habe, sagt Kunz: "Wie denn, wenn die Kneipen alle geschlossen haben?" Er lacht. Gekannt habe er aber zuvor schon einige Leute aus der Ulmer Gegend.

