Im Sendener Bürgerhaus sollen mehr Veranstaltungen stattfinden

Das Bürgerhaus prägt das Stadtbild in Senden. Doch vor allem unter der Woche ist zu wenig los, was finanzielle Einbußen bedeutet. Das soll sich nun ändern.

Von Carolin Lindner

Im Jahr 2002 wurde es eingeweiht, seitdem prägt es das Bild der Sendener Innenstadt: das Bürgerhaus. Wie der Name schon sagt, soll es den Bürgern der Stadt zur Verfügung stehen – Vereine können dort Konzerte spielen, Theaterkünste zeigen und Bürger zu städtischen Veranstaltungen zusammenkommen. Doch trotz aller gut besuchter Veranstaltungen wird schon seit einigen Jahren immer mehr klar: Das Bürgerhaus ist nicht ausgelastet und verursacht dadurch hohe finanzielle Defizite. „Dafür, dass es so oft leer steht, ist es zu schön und zu teuer. Kurz, es ist unter Wert verkauft“, fasste Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf ( CSU) zusammen. Das soll sich mit einem Bürgerhausmanagement ändern.

Es gibt theoretisch vier Räume, die sich buchen lassen, wenn nicht das ganze Haus gemietet wird: Großer Saal, Kleiner Saal, Foyer und Klubraum. Der Große Saal ist an den Wochenenden recht gut ausgelastet, je nach Veranstaltung auch am Vor- oder Folgetag für den Auf- und Abbau. Der Kleine Saal hingegen ist nur sporadisch belegt, meist in Verbindung mit dem Großen Saal als Gesamtraum. Das Foyer wird ab und zu für Kunstausstellungen genutzt oder wenn das ganze Bürgerhaus gebucht wurde, beispielsweise bei Kleidermärkten. Im Klubraum finden Vorträge und interne Besprechungen statt – doch ebenfalls nur selten.

Die Verwaltung hält es für notwendig, vor allem den Klubraum besser zu vermarkten, außerdem soll mehr Augenmerk auf Veranstaltungen im Gesamtsaal oder Großen Saal gelegt werden, die unter der Woche stattfinden können. Ein Problem: Es können nicht parallel zwei Veranstaltungen im Großen und Kleinen Saal stattfinden, da die Trennwand nicht schalldicht ist. Verwaltung und Stadträte sind sich einig, dass vor allem das Marketing für das Bürgerhaus besser werden muss. So soll es konkurrenzfähig zu anderen ähnlichen Häusern in der Region werden.

Mehr Marketing für das Bürgerhaus in Senden

Zum einen soll das Werbematerial moderner gestaltet werden und ein einheitliches Aussehen für alle Buchungsmöglichkeiten rund ums Bürgerhaus bekommen. Buchungen sollen digital möglich sein und auch die Werbung soll mehr im digitalen Bereich laufen. Dazu hat sich die Verwaltung auch einen Namenszusatz überlegt: Illerforum Senden. Zudem brauche es einen Mitarbeiter, der laufend Kontakte knüpft, sodass Veranstalter auf das Bürgerhaus aufmerksam werden. Für diese Akquise hätte die Verwaltung gerne eine zusätzliche Halbtagesstelle. Im Catering-Bereich soll es neben dem ansässigen indischen Restaurant weitere Auswahlmöglichkeiten für Mieter geben. Zudem müsse die Technik weiter verbessert werden, beispielsweise durch einen Beamer.

Mit all diesen Maßnahmen hoffe man, ab 2022 eine bessere Auslastung zu erreichen, so die Verwaltung. Früher sei dies vermutlich nicht denkbar, da gerade im kulturellen Bereich lange Vorlaufzeiten bestehen.

Die Stadträte diskutierten angeregt über die Pläne, die die Verwaltung vorgestellt hatte. In Sachen Vermarktung sei tatsächlich noch Luft nach oben, sagte Gunter Böckeler (CSU). Wenig begeistert zeigte er sich dagegen vom neuen Namensvorschlag. Auch Thomas Rogg (Freie Wähler) und viele andere sahen diesen kritisch, der Titel Bürgerhaus sei etabliert. Zudem könne er sich nicht mit der zusätzlichen Stelle anfreunden, „schauen wir doch lieber mal, wie es anläuft“, so Rogg. Maren Bachmann (SPD) und Manuela Huber (Grüne) gaben zu bedenken, dass die Möglichkeiten im Bürgerhaus begrenzt seien. Das Konzept sei zu wenig aussagekräftig, man müsse explizit überlegen, welche Zielgruppe man im Auge habe, so Bachmann. Und überlegen, was möglich sei, so Huber, denn alleine Theater falle bei nur einem Bühnenaufgang schwer.

Stadträte wollen den Namen "Bürgerhaus" behalten

Rainer Strobl (CSU) brachte den Vorschlag, stattdessen einen externen Experten zu engagieren, der das Bürgerhaus entweder gewerblich vermarktet oder zumindest Angebote für mögliche Formate einholt. Doch einige der Räte und auch Bürgermeisterin Schäfer-Rudolf wollten das Bürgerhaus nicht aus städtischer Hand geben. So wird jetzt ein paralleler Weg eingeschlagen: Die Stadt fragt nach ihren Vorgaben externe Dienstleister wegen einer Vermarktung an. Dabei soll es wie erwähnt vornehmlich um „weiße Flecken“ unter der Woche gehen. Wenn dies nicht funktioniert, wird die neue Stelle projektbezogen ausgeschrieben. Über den Namen soll nochmals eigens gesprochen werden, obwohl Schäfer-Rudolf betonte, der neue Name solle nur als Zusatz dienen, wie beispielsweise Bürgerhaus im Illerforum.

